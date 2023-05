Minister Adema scherpt regels aan: drie fouten en een slachthuis moet dicht

Slachthuizen overtreden nog steeds te vaak de regels, vindt minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie). In een brief aan de Tweede Kamer die hij vorige week verstuurde en waarover Trouw deze woensdag bericht, komt hij met een lijst nieuwe maatregelen. Slachthuizen komen onder scherper toezicht te staan en onder nieuwe wetgeving moeten bedrijven die de fout blijven ingaan definitief dicht.

Adema spreekt in zijn brief van „gruwelijke misstanden op verzamelcentra, tijdens transport van dieren en in slachthuizen”. Als voorbeelden noemt hij varkens die levend in bakken water van 60 graden terechtkomen en dieren die worden mishandeld bij het opdrijven. „Dierenwelzijn gaat altijd voor efficiëntie en doelmatigheid van het proces in slachthuizen.”

De Tweede Kamer nam vorig jaar een motie aan van Thom van Campen (VVD) en Joost Eerdmans (JA21), die voorstelden om een ‘three strikes out’-principe te overwegen: drie overtredingen, en een slachthuis moet dicht. Vanaf 1 september gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die regel hanteren bij zware overtredingen zoals „het met voorwerpen prikken in ogen en geslachtsdelen”.

Onveilige werksfeer

EenVandaag berichtte vorige maand over misstanden bij de NVWA. Inspecteurs die overtredingen wilden aanpakken, werden door leidinggevenden tegengewerkt. En klokkenluiders die dat aankaartten, kregen problemen.

Na die uitzending is Adema naar de inspecteur-generaal gestapt, schrijft hij in een andere brief. De NVWA werkt nu aan „een veilige werkcultuur voor de medewerkers” en „een cultuur van adequate handhaving”, onder meer met trainingen voor leidinggevenden.

De NVWA heeft daarnaast al jaren een tekort aan dierenartsen die toezicht kunnen houden op het slachtproces. Dit jaar is de autoriteit opnieuw begonnen met werving in andere EU-landen. Op dit moment volgen dertien dierenartsen een „intensief taal- en cultuurtraject” waarmee ze later slachthuistoezichthouder kunnen worden.

