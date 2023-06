Met de ‘Lex Tusk’ heeft de Poolse coalitie nu de democratie in handen

In Polen is deze week een politieke strijd losgebarsten. Een halfjaar voor de verkiezingen opent de regeringspartij van president Andrzej Duda openlijk de aanval op de oppositie. Het conservatief-nationalistische PiS (vertaald: Recht en Rechtvaardigheid) heeft nu de wet in handen om een commissie in te stellen die politici kan uitsluiten van verkiezingsdeelname. Daarbij zijn de pijlen vooral gericht op oud-premier Donald Tusk van oppositiepartij PO.

Deze week ondertekende president Andrzej Duda van PiS de wet, waarmee een onderzoek gestart kan worden naar de vermeende Russische inmenging in Polen. Oordeelt de onderzoekscommissie dat een politicus zich heeft laten beïnvloeden, dan kan deze persoon tien jaar lang verbannen worden uit zijn/haar ambt – en dus ook niet meedoen aan verkiezingen.

De commissie is naast onderzoeker ook aanklager en rechter

De wet, die door de oppositie al snel ‘Lex Tusk’ (Wet Tusk) werd gemunt, lijkt vooral bedoeld om te verhinderen dat oppositieleider Donald Tusk kan meedingen in de verkiezingen dit najaar. De regeringspartij PiS beschuldigt de oud-premier (2007-2014) er al langer openlijk van dat hij Polen onder invloed van het Kremlin afhankelijk heeft gemaakt van Russisch gas. PiS-partijleden hebben al aangekondigd dat Tusk door de commissie zal worden onderzocht.

Lees ook: Rzeszów was een gewone Poolse stad, nu is het de poort naar de oorlog

De oppositie vreest een politieke heksenjacht, aangezien de negenkoppige commissie gekozen zal worden door de Senaat – waar PiS een meerderheid heeft – en de commissievoorzitter door premier Mateusz Morawiecki, eveneens van PiS. De verwachting is dat de commissie in september al met het eerste onderzoek komt, ruim voor de verkiezingen die in oktober of november zullen plaatsvinden.

PiS bagatelliseert de claims van vooringenomenheid door te wijzen op de doelstelling van de commissie: waarheidsvinding in het belang van de veiligheid van de Poolse staat. PiS-parlementariërs spreken van een kans „om het Poolse politieke landschap op te schonen” van Russische invloeden. Die uitleg rijmt met de angst voor Rusland die in Polen al heerste en verder is aangewakkerd door de invasie in buurland Oekraïne. Bovendien spreken partijvertegenwoordigers de drogreden uit dat de oppositie niets te vrezen heeft als er niets te verbergen valt.

Brussel en de Verenigde Staten spreken hun zorgen uit over de komst van de commissie. De Europese Commissie sluit niet uit „actie te [zullen] ondernemen” tegen Polen. Ook vanuit het land zelf klinkt veel kritiek op de wet, die volgens juristen anti-democratisch is.

Invloed van het Kremlin

De commissie doet onderzoek naar de Russische inmenging in Polen in de periode 2007-2022 en krijgt verregaande bevoegdheden, waaronder toegang tot geheime staatsdocumenten, de mogelijkheid om huiszoekingen te doen en directe sanctiemacht. De commissie is daarmee naast onderzoeker ook aanklager en rechter.

Na een uitspraak van een ‘verificatiecommissie’ kan een verdachte niet direct bij de commissie in beroep gaan. Daarvoor is een rechter nodig, die de straf niet direct kan opschorten tot de rechtbank een uitspraak doet. Bovendien vallen deze zaken onder het bestuursrecht, waardoor een rechtbank slechts naar procedurefouten kan kijken. Iemand die schuldig wordt bevonden kan uiteindelijk tien jaar worden geweerd uit functies die betaald worden van publiek geld – in feite iedere baan binnen de overheid.

De gerenommeerde Poolse politicoloog Antoni Dudek noemt de commissie in een interview met radiozender RMF „een absoluut schandaal”. Uitspraken dat het PiS-beleid van de afgelopen jaren het einde van de democratie inluidden, weersprak hij de sinds de PiS-partij in 2015 aan de macht kwam. „Maar ik verklaar met volle overtuiging, dat deze commissie de rode lijn overschrijdt die de democratie in Polen scheidt van het begin van een dictatuur.”

Ook vanuit verrassende hoek klinkt kritiek: Ordo Iuris, een zeer conservatieve katholieke stichting die bekend staat als aanjager van het vrijwel algehele verbod op abortus in Polen en die een belangrijke steun is voor de PiS-regering, uit zich negatief over de wet.

Ook vanuit verrassende hoek klinkt kritiek: Ordo Iuris, een zeer conservatieve katholieke stichting en traditioneel een grote steunpilaar voor de PiS-partij, heeft kritiek op de wet

Dit „duidelijk ongrondwettelijke orgaan” heeft volgens de stichting te weinig waarborgen voor een eerlijk proces, onder meer omdat de definitie van ‘Russische invloed’ onduidelijk is. Daardoor kan de commissie dat argument willekeurig gebruiken, zei Jerzy Kwasniewski, voorzitter van Ordo Iuris op Twitter.

Volgens de Poolse premier Morawiecki, die woensdag op bezoek was bij premier Rutte in Den Haag, wordt de soep niet zo heet gegeten en moet „elke beslissing” wel degelijk langs onafhankelijke rechters. De Nederlandse premier zelf leek nog niet overtuigd. „Op zichzelf heeft Polen het volste recht om wetgeving te maken tegen Russische beïnvloeding, maar we kijken natuurlijk met grote interesse naar de zorg die leeft dat dit ook individuele politici in Polen zou kunnen raken.” Rutte zei dat hij het hier ook met Morawiecki over heeft gehad. Hij zei ook dat het „uiteindelijk” aan de Europese Commissie is om te beoordelen of Polen over de schreef gaat.

Ook onder de Polen is er weinig begrip. Volgens een opiniepeiling vindt 61 procent van de ondervraagden dat de commissie een „verkiezingstruc is om de politieke tegenstander in diskrediet te brengen”. Slechts 20 procent vindt dat de commissie een juist orgaan is om mogelijke Russische inmenging te onderzoeken.

Lees ook: Polen dwingt Israëlische bezoekers om ook het Poolse lijden te erkennen

Ondertussen roept de volledige oppositie, en en niet alleen de PO-partij van Tusk, kiezers op om aanstaande zondag massaal te demonstreren tegen de PiS-regering in Warschau. Het is die dag 34 jaar geleden dat er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk vrije verkiezingen werden gehouden in Polen.

PiS verspreidde daarop woensdag een online filmpje, waarin beelden van vernietigingskamp Auschwitz te zien zijn. In een tweet schrijft voormalig oud-journalist en mediapersoonlijkheid Tomasz Lis: „Er zal een kamer zijn voor Duda en de Eend [een bijnaam voor PiS-leider Kaczynski, red.].” Bij het filmpje wordt de retorische vraag gesteld of de kijker werkelijk bij de demonstratie aanwezig wil zijn. Lis ontkent daarmee te doelen op de gaskamers – met kamer bedoelde hij een gevangeniscel.

Herinneringscentrum Auschwitz noemt het filmpje waarin het voormalige concentratiekamp wordt „geïnstrumentaliseerd” voor politieke doeleinden „een verdrietige, pijnlijke en onaanvaardbare manifestatie van de morele en intellectuele corruptie van het publieke debat”.