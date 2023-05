Meer volwassenen naar de huisarts met geheugen- en concentratieproblemen na pandemie

Het aantal volwassenen dat naar de huisarts gaat wegens geheugen- en concentratieproblemen is begin dit jaar met 24 procent gestegen ten opzichte van begin 2020, voor de coronapandemie. Dat volgt uit een woensdag gepubliceerd grootschalig kwartaalonderzoek van RIVM en onderzoeksinstituut Nivel. Mogelijk is de toename een gevolg van corona-infecties én coronamaatregelen, schrijft het RIVM.

Ouderen van 75 plus komen het vaakst met klachten over geheugen- en concentratieproblemen bij de huisarts, maar bij mensen van 45 tot 74 jaar was de stijging met 40 procent ten opzichte van begin 2020 het hoogst. Het aantal mensen tussen de 25 en 44 jaar dat de huisarts bezocht voor deze klachten nam toe met 31 procent. Bij ouderen was dat 18 procent. Bij jongeren onder de 25 zag het RIVM geen stijging.

Hoewel het nog niet duidelijk is wat de oorzaak is van de stijging in geheugen- en concentratieproblemen, noemt het RIVM wel een aantal „mogelijke” verklaringen. Zo zou het kunnen zijn dat coronamaatregelen zorgden voor een „snellere cognitieve achteruitgang” bij mensen die al last hadden van beginnende geheugen- en concentratieproblemen. In zo’n voorstadium zou sociaal contact mogelijk kunnen helpen om goed te blijven functioneren. Daarnaast noemt het RIVM de corona-infectie zélf als mogelijke oorzaak. Ook na griep houden mensen langdurige geheugen- en concentratieproblemen, maar na een corona-infectie komen deze klachten veel vaker voor bleek uit een eerder onderzoek.