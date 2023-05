Kans op terugkeer directeur Ranti Tjan naar Haagse kunstacademie KABK gering

Zijn de arbeidsverhoudingen tussen Ranti Tjan – de met ontslag bedreigde directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) – en de Haagse kunstacademie te erg verstoord voor reparatie? Heeft Tjan de „vuile was buiten gehangen door de openbaarheid te zoeken over zijn ontslag”? Die vragen stonden dinsdag centraal bij de Haagse rechtbank in een zitting over het arbeidsconflict tussen KABK-directeur Ranti Tjan en de Hogeschool der Kunsten in Den Haag.

Inzet is Tjans voorgenomen ontslag door Huug de Deugd, die het eenkoppige college van bestuur vormt van de Hogeschool der Kunsten, waar de KABK onder valt. Ranti Tjan begon in mei 2022 als directeur op de door schandalen en conflicten geplaagde KABK, met als opdracht de kunstacademie in veilig vaarwater te brengen. Hij ontwikkelde beleid voor transparantie en herstelde het vertrouwen in het docentencorps en tussen de studenten onderling.

Eind maart werd bekend dat De Deugd de arbeidsrelatie met Tjan wil stopzetten vanwege een verschil van mening over de organisatiestructuur van de Hogeschool der Kunsten. In plaats van het eenkoppige College van Bestuur stelt Tjan een driekoppig bestuur voor, waar hij als faculteitsdirecteur van de KABK mede invloed heeft op financieringsmodellen en aanstellingen. „Een model dat beter past bij de democratische geest van de KABK”, aldus Tjan gisteren.

‘Onbespreekbaar’

De Hogeschool vindt het bestuursmodel dat Tjan voorstelt onbespreekbaar, zo werd op de zitting duidelijk. Ook een voorstel van Tjan om het huidige model over drie jaar te evalueren acht de Hogeschool onbespreekbaar. Een voorstel van Tjan om via mediation tot elkaar te komen, weigert de Hogeschool. „Tjan zit overduidelijk anders in de wedstrijd”, zei advocaat Marcus Huisman namens de Hogeschool. „Wie niet wil of kan meespelen, moet vertrekken.”

Mocht de rechter tot ontslag besluiten, dan eist Tjan een vergoeding van 384.000 euro. Een „buitensporig bedrag”, volgens de advocaat van de Hogeschool. Volgens Tjan is het bedrag gemotiveerd door het feit dat er „geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen”.

Een steunbetuiging voor (het aanblijven van) Tjan is op de KABK ondertekend door meer dan 1.700 studenten, docenten en vertegenwoordigers uit de culturele sector. Ook zijn adhesie-brieven, in het bezit van NRC, gestuurd naar minister Robbert Dijkgraaf (OCW) en is de vaste Kamercommissie ingelicht over deze zaak. Volgens een van die brieven draait dit ontslag om „een richtingenstrijd”. De uitspraak volgt binnen vier weken.