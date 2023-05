Kamervoorzitter Bergkamp wil dat Twitter ingrijpt tegen dreigementen aan parlementariërs

Twitter moet „serieuze stappen” nemen tegen dreigementen en foto’s die oproepen tot moord of geweld tegen Nederlandse parlementariërs. Met dat pleidooi komt Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer, woensdag in een open brief gericht aan het bestuur van het techbedrijf. Bergkamp wijst Twitter erop dat dergelijke dreigementen in het Nederlands recht „waarschijnlijk strafbaar” zijn.

De parlementsvoorzitter publiceerde de brief op het platform. Bergkamp lichtte daarbij toe dat ze zich „grote zorgen” maakt „over bedreigende en gewelddadige tweets richting Kamerleden”. „Hoewel ik het belang van vrijheid van meningsuiting begrijp en toejuich, verzoek ik dringend deze kwestie met de grootste urgentie aan te pakken”, aldus Bergkamp. Ze pleit voor actie, maar concretiseert die oproep niet.

Lees ook Bedreiging van familielid ‘werkt als een olievlek’: alle naasten raken hyperalert

Nederlandse Kamerleden en bestuurders hebben al langer te maken met bedreigingen. Vorig jaar werden 1.125 meldingen van bedreigde politici geregistreerd; een verdubbeling ten opzichte van 2021. PVV-leider Geert Wilders wordt vanwege dergelijke dreigementen al jaren zwaar beveiligd. Datzelfde geldt voor Tweede Kamerlid Ulysse Ellian (VVD). Ook ministers als Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening, CDA), Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en premier Mark Rutte (VVD) krijgen geregeld (doods)bedreigingen.

Privésfeer

Bij Van der Wal stonden vorige zomer boze boeren op het pad uit onvrede tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze is niet de enige bewindspersoon bij wie bedreigingen ingrijpen in de privésfeer. Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) had te maken met een man met een fakkel voor de deur. Afgelopen week maakten de dochters van Kaag zich in het televisieprogramma College Tour zorgen om de veiligheid van hun moeder. Het fragment leidde tot veel reacties, onder anderen van collega-politici die hun steun betuigden aan Kaag.

Naast politici hebben ook burgemeesters, rechters, advocaten, officieren van justitie en journalisten regelmatig te maken met bedreigingen en intimidaties. Die komen in de vorm van dreigbrieven- of mails, maar eveneens via Twitter en andere sociale media, waar gebruikers al dan niet anoniem maatschappelijke onvrede omzetten in dreigementen.