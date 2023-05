Is een volle koelkast energiezuiniger dan een lege?

Hele discussies circuleren erover op internet. Een relatief lege koelkast zou energie vreten, omdat er veel koude lucht uit stroomt – en warme lucht erin – elke keer dat je de deur opent. De koelkast is dan telkens opnieuw kamerlucht aan het koelen.

Helemaal volstouwen is ook niet slim, volgens de Britse kooksite Cookology.com, want dan kan de lucht niet goed in de koelkast circuleren. Een driekwart volle koelkast is ideaal, claimt deze site – zonder onderbouwing of bron.

Waar ligt het optimum? Of maakt het niet uit? Stel dat ik een pak melk in de koelkast zet dat ik net heb gekocht. De melk heeft dan nog min of meer koelkasttemperatuur (zo’n 5 graden Celsius). Dan hoeft mijn koelkast dat pak niet af te koelen. Als ik daarna de koelkast weer open, stroomt er inderdaad een liter koude lucht minder weg. Dat pleit voor de vollekoelkasthypothese.

Werken om af te koelen

Maar vaak zijn spullen die je in de koelkast zet, een stukje warmer. Bijvoorbeeld kliekjes, melk die op tafel heeft gestaan, of tomaten van de markt. Dan moet de koelkast werken om dat product af te koelen. Hoeveel energie dat kost, verschilt per product. Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, of warmtecapaciteit: de hoeveelheid energie die nodig is om één gram van die stof één graad in temperatuur te doen stijgen. (Of een liter, in plaats van een gram, als je het omrekent.)

Kost koelen evenveel energie als opwarmen? In de praktijk niet, want koelmachines werken heel anders dan opwarmmachines en zijn minder efficiënt. Maar voor het gemak gaan we er wel even vanuit, om stoffen met elkaar te kunnen vergelijken. De warmtecapaciteit van water (het hoofdbestanddeel van melk en tomaten) is 4,19 kilojoule per liter per graad. Die van lucht is 0,00129 kilojoule per liter per graad: ruim 3.200 keer minder. Je kunt dus 3.200 keer een liter lucht koelen en dan nog is dat energiezuiniger dan die ene keer die ene liter kamerwarme melk in de koelkast zetten.

Eén kanttekening: de lucht die je afkoelt, is vochtig. Er gaat veel energie zitten in het condenseren van de waterdamp. Maar hoe dan ook: je koelkast bomvol zetten met kamerwarme boodschappen om energie te besparen, is contraproductief. Je zou hooguit je koelkast kunnen vullen met koele melkpakken.

De allerbelangrijkste factor

Puk van Meegeren van Milieu Centraal vindt deze hele discussie nogal triviaal. „Hoe vol je koelkast is, maakt véél minder uit dan de allerbelangrijkste factor: de zuinigheid van de koelkast”, zegt hij. „Een moderne, gemiddelde koel-vriescombinatie gebruikt jaarlijks 150 kilowattuur; een 15 jaar oude gebruikt 360 kilowattuur.”

Een pak melk 15 graden afkoelen kost zo’n 62 kilojoule. Dat is 0,017 kilowattuur, oftewel 1/9.000 van het jaarlijkse energiegebruik van de gemiddelde moderne koelkast. Je koelt niet dagelijks vijfentwintig kamerwarme melkpakken (9.000/365), of vervangt niet 80.000 liter koelkastlucht (25×3.200), dus de koelkast gebruikt veruit de meeste energie voor het compenseren van de continue warmteopname uit zijn omgeving, door de wanden en de deur heen.

Dus als je een nieuwe koelkast koopt, investeer dan in een zuinige, raadt Van Meegeren aan: die is beter geïsoleerd en heeft een efficiëntere compressor. En: „Koop er eentje die niet groter is dan je nodig hebt. Check regelmatig of de deur nog goed sluit. En laat kliekjes afkoelen voor je ze in de koelkast zet.”

Hoewel ook die laatste tips dus maar marginaal verschil zullen maken.