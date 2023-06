In je fantasierijk dringt de tijd

Elke zomervakantie heeft een vakantiespel nodig: het spelletje dat na de afwas op tafel komt en dat eindeloos opnieuw gespeeld kan worden.

Bij ons thuis weten we al wat het wordt. Fantasy Realms. Dit simpele kaartspelletje is vakantieproof. Niet groter dan een stok kaarten, leuk met twee-drie-vier-vijf-zes spelers en met een dik scoreblok waar je álle gescoorde punten kan bijhouden, zodat je aan het eind van de vakantie een kampioen kan kronen.

In Fantasy Realms stel je een fantasierijk samen met kaarten. Alle fantasy-clichés komen voorbij: er zijn elfen, eenhoorns, dwergen, koningen, zwaarden, ridders, tovenaars.

Aan het begin van het spel trek je zeven kaarten. Elke beurt mag je één kaart wisselen. Nieuwe kaarten pak je van de stapel of je pakt een kaart die een andere speler al eerder aflegde. Daarna leg je zelf een kaart af. Wie aan het eind de meeste punten in zijn of haar hand heeft wint.

Simpel. Duidelijk. En toch gaan tijdens het spelen wenkbrauwen fronsen. Want sommige kaarten versterken elkaar, andere leveren gecombineerd juist minpunten op. Welke kaarten wied je uit je koninkrijk? En naar welke kaarten ga je juist op zoek?

En hier tonen die simpele fantasiefiguren juist hun kracht. Combinatie is logisch voor iedereen die wel eens een fantasyboek heeft gelezen. Een toverstaf levert veel meer punten op mét een tovenaar. Logisch. De grot is meer waard als er een draak in woont. Vanzelfsprekend. En de zeppelin doet het niet als je ook rook, sneeuwstorm of wervelwind in je koninkrijk hebt. Natuurlijk.

Als spelers tien kaarten van de stapel hebben gepakt is het spel voorbij. Dat gaat sneller dan je denkt. Misschien kun je maar drie kaarten wisselen voordat je koninkrijk wordt gescoord. Voortdurend voel je de tijd dringen. Je draak zoekt nog een tovenaar, maar kan je die wel op tijd vinden? Of kun je maar beter helemaal wisselen van strategie?

De zeven kaarten in je hand vertellen aan het eind een micro-verhaal. ‘Mijn koninkrijk bestaat uit een eiland waar een hevige bosbrand woedt en waar een prinses vanaf haar eenhoorn regeert over haar dwergenleger.’

Potjes duren hooguit twintig minuten. Dat smaakt naar meer, zeker als het nét niet is gelukt kandelaar, klokkentoren, tovenaar en spreukenboek bij elkaar te brengen voor honderd extra punten.

Is er dan niets te mopperen? Toch wel. Fantasy Realms is niet in het Nederlands verkrijgbaar. Voor jongere spelers die het Engels niet beheersen wordt het pittig.