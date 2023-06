Een redelijke gids uit de academische loopgraven

Na een rel met studenten die aan Stanford de lezing van een conservatieve spreker verstoorden, is in de VS het debat over academische vrijheid hoog opgelaaid. De universiteit heeft studenten verplicht een cursus te volgen over vrije meningsuiting, andere instellingen onderstreepten het belang ervan. Tegelijk klinkt uit progressieve hoek dat ook zulke protesten free speech zijn en hatelijke opvattingen moeten worden geweerd.

Heeft Sigal Ben-Porath, hoogleraar onderwijs aan de universiteit van Pennsylvania, het antwoord? In Cancel Wars zoekt ze behoedzaam een weg uit de polarisatie. Vrije discussie en rekening houden met gevoelens van studenten staan niet haaks op elkaar, maar kunnen elkaar juist versterken, meent zij. Hoger onderwijs stimuleert daarmee de civil society én de democratie.

Boek Spelregels voor het vrije debat Sigal R. Ben-Porath:Cancel WarsHow Universities can foster Free Speech, promote Inclusion and renew Democracy University of Chicago Press, 206 blz. €19,62 (e-boek) ●●●●●

Ben-Porath bezocht voor haar boek een reeks Amerikaanse universiteiten en stak haar licht ook op in Nederland (ze vermeldt niet waar en wanneer). Haar aanbevelingen zijn weldenkend en genuanceerd. Vrij debat, zonder taboes, is wezenlijk voor de universitaire wereld maar ook voor de bredere, democratische rol die academische instellingen spelen. Sterker, de confrontatie met onwelkome of zelfs ‘hatelijke’ opvattingen kan een blessing in disguise zijn die academici uit hun ivoren toren houdt, ze weerbaar maakt en hun geest scherpt.

Maar oog voor context en duidelijke spelregels zijn daarbij wel vereist; schade en krenkingen kunnen reëel zijn, gezien de lange Amerikaanse geschiedenis van uitsluiting en stigmatisering, ook aan universiteiten.

Een paar van die spelregels. Universiteiten zouden een ‘vijfminutenregel’ kunnen hanteren (waarin een student de ruimte krijgt zijn of haar controversiële visie uit te leggen). Ander idee: een korte pauze voor studenten om hun gevoelens van zich af te schrijven. Uiteraard ook de regel dat gasten met onwelkome opvattingen het spreken niet onmogelijk gemaakt mag worden.

Straffen of sancties

Dat is alleen al wenselijk, aldus Ben-Porath, omdat aanstootgevende visies of meningen vaak niet simpelweg kunnen worden afgedaan met een beroep op ‘de feiten’. Niet alleen is wetenschap dynamisch en kennis vaak voorlopig, ook de scheiding tussen feiten en meningen valt lang niet altijd eenvoudig te maken.

Ben-Portah ziet geen heil in straffen of sancties bij „vergissingen”, wel in uitleg en gesprek. Het N-woord citeren kán te verdedigen zijn, afhankelijk van context, spreker en publiek. Het woord uitbannen alsof puur het noemen ervan het kwaad oproept, wil ze niet; dat zou er „magische” krachten aan toekennen.

Cancel Wars is een subtiel, genuanceerd boek, duidelijk geschreven voor de doelgroep (en minder geschikt voor een algemeen publiek). Het is de vraag of het niet té redelijk is voor het gepolitiseerde klimaat op sommige Amerikaanse campussen. Maar nu ook in Nederland dit soort controverses de kop opsteekt, is dit weloverwogen betoog zeker de moeite waard.