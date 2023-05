Discussie over ongelijke rechtspraak na vonnis in zaak Duitse links-extremisten

In de rechtbank in Dresden is de 28-jarige Lina E. veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en drie maanden. In de geruchtmakende zaak tegen Lina E. en haar drie mede-aangeklaagden zijn alle vier schuldig bevonden aan mishandeling en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens het vonnis behoorden de vier tot een links-extremistische groep die tussen 2018 en 2020 meerdere neonazi’s overviel en met wapenstokken en hamers in elkaar sloeg.

Lina E. studeerde tot haar arrestatie eind 2020 pedagogiek in Leipzig. Met blonde krullen en op witte gympen ziet E. er uit als een gemiddelde consciëntieuze student. Maar volgens het OM gaf E. leiding aan een links-extremistische groep, die mannen uit de extreem-rechtse scene in de deelstaten Thüringen en Saksen volgde en mishandelde. In november 2020 werd Lina E., terwijl zij thuis digitaal een werkgroep volgde, opgepakt en met veel tamtam per helikopter, geboeid en al, naar Karlsruhe gevlogen.

Rechts-extremisten, luidt de kritiek, krijgen doorgaans lagere straffen dan links-extremisten

Het proces tegen Lina E. en haar mede-aangeklaagden Philipp M., Jannis R. en Lennart A., begon eind 2021. Aanvankelijk werd een duur van zo’n half jaar voorzien; uiteindelijk had de rechter anderhalf jaar nodig. Gemiddeld twee keer per week werd Lina E. in een politiekolonne uit de gevangenis in Chemnitz naar de rechtbank in Dresden gebracht. Haar mede-aangeklaagden zaten niet in voorarrest. Zij werden woensdagochtend veroordeeld tot celstraffen tussen tweeënhalf en drie jaar. Tegen Lina E. werd 8 jaar geëist, meer dus dan de 5 jaar en drie maanden waartoe de rechter haar veroordeelde.

In de urenlange toelichting van het vonnis erkende de rechter dat „geweld door rechts-extremisten op dit moment het grootste gevaar voor de samenleving is”, een conclusie die ook de Duitse veiligheidsdiensten in de afgelopen jaren herhaaldelijk hebben getrokken. De bestrijding van rechts-extremisme noemde de rechter dan ook een „respectabel motief”, maar dat „bagatelliseert de daden” niet. Met hun acties ondermijnde de groep het geweldsmonopolie van de staat, en daarmee de rechtsstaat.

Assymetrie tussen vonnissen

In Duitsland maakt de zaak discussie los over de asymmetrie in de veroordeling van links- en rechts-extremisten. Rechts-extremisten, zo oordelen commentatoren, krijgen doorgaans lagere straffen dan links-extremisten. Op woensdagochtend werd bijvoorbeeld gewezen op een zaak waarbij twee journalisten in 2018 door neonazi’s werden mishandeld met een honkbalknuppel en een mes: de veroordeelden kregen alleen voorwaardelijke celstraffen. Een ander voorbeeld dat woensdag werd genoemd is de NSU-medeplichtige André E. Hij bood onderdak aan de rechts-extremistische daders van de NSU, die tien dodelijke slachtoffers maakten. Hij kreeg slechts tweeënhalf jaar cel.

Lees ook deze reportage over de rechtszaak tegen Lina E.: De zaak Lina E. staat symbool voor de harde strijd tussen Duitse extreem-links en -rechts

Voor en in de rechtbank in Dresden waren, net als tijdens het proces, veel aanhangers van Lina E. Overal in Duitsland is graffiti te vinden met de woorden ‘Free Lina’ – voor extreem-links is ze een symbool geworden: de scene vindt het proces tegen haar een „politiek” proces, waarin haar „activisme” wordt gecriminaliseerd.

In de laatste dagen van het proces sprak E. haar dank uit aan al haar supporters. Op procesdagen wierp E. vaak kushandjes naar de toeschouwers, waaronder haar moeder, op de publiekstribune. De links-extremistische scene heeft in reactie op het vonnis al gewelddadig protest aangekondigd: volgens een blog moet aanstaande zaterdag in Leizpig „voor ieder jaar celstraf 1 miloen euro schade” worden aangericht.