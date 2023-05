‘De Zeeuwse vissers zijn door PFAS-vervuiling bang voor imagoschade van de garnaal’

Wat is het nieuws? De 3M-fabriek in het Vlaamse Zwijndrecht loosde jarenlang PFAS in de Schelde.

loosde jarenlang PFAS in de Schelde. De Westerschelde is zo met PFAS vervuild , dat het RIVM adviseert geen vis of schaal- en schelpdieren uit dat water te eten.

, dat het RIVM adviseert geen vis of schaal- en schelpdieren uit dat water te eten. De Nederlandse staat stelt de producent aansprakelijk en eist een schadeclaim. Lees het volledige nieuwsbericht: Nederland kan Vlaams bedrijf geen dwangsom opleggen, dan maar een schadeclaim

Op de visafslag in Vlissingen zijn de vissers vrijdagochtend hun boten aan het schoonspuiten en netten aan het repareren. De laagstaande zon werpt een zachte gloed over de blauw- en groengeverfde kotters. Na een werkweek op de Noordzee zijn ze vannacht komen binnenvaren, met garnalen, platvis, schol, makreel, krabbetjes, inktvis. Die worden nu geveild in het grote gebouw in de haven. Op de kade liggen stapels sleepnetten met blauwe en oranje flossen.

Op een boot rolt een visser een sjekkie voor een collega, op een andere boot proosten de bemanningsleden met een biertje op het weekend.

Teun van Dam (71) komt de haven binnenlopen met een dikke zwarte map onder zijn armen. ‘Teun van Dam PFAS’ staat erop. Van Dam is secretaris van visserijorganisatie PO Delta Zuid, waarvan de leden voornamelijk in Zeeland en het Zuid-Hollandse ‘eiland’ Goeree-Overflakkee zitten. Samen met de voorman van Delta Zuid houdt Van Dam zich bezig met het PFAS-probleem waar dat de visserij aangaat.

Teun van Dam met zijn PFAS-map. Foto Wouter Van Vooren

Kanker

Die extra taak kreeg hij zo’n anderhalf jaar geleden. Eerder in 2021 was bekend geworden dat de Westerschelde ernstig is vervuild door PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). In een grote hoeveelheid kunnen deze chemische stoffen kanker veroorzaken en het immuunsysteem verstoren. Kort daarna, in de zomer van 2021, bleek dat een chemiefabriek bij Antwerpen te grote hoeveelheden PFAS had geloosd in de Schelde, die uitmondt in de Westerschelde. Het gaat om een fabriek van het Amerikaanse bedrijf 3M – van de Post-it en het Scotchplakband.

In april vorig jaar adviseerden PO Delta Zuid en de Nederlandse Vissersbond (de landelijke visserijorganisatie) geen garnalen meer te vangen in de Westerschelde. Uit monsters die Delta Zuid had genomen, bleek dat de garnalen een te hoge concentratie PFAS bevatten.

Vorige week maakte minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) bekend dat het Rijk 3M aansprakelijk stelt voor de schade die de PFAS-lozingen hebben veroorzaakt. Eerder opende de provincie Zeeland al een meldpunt waar mensen en bedrijven zich kunnen melden die denken dat ze financiële schade hebben geleden door de PFAS-vervuiling. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat ze tot nu toe zo’n dertig meldingen binnenkregen, vooral van vissers en recreatieondernemers.

De Yerseke-238

Antoine Sinke (35) is bezig zo’n claim in te dienen. De schipper van de Yerseke-238 – een kleine, donkergroene kotter – is vrijdagochtend om half vier teruggekomen van een paar dagen garnalen vissen en een paar dagen ‘gewoon’ vissen. Vóór het nieuws over de vervuiling van de Westerschelde viste hij met zijn bemanning daar zeker een aantal weken per jaar op garnalen, vertelt hij in zijn kajuit, waar ook Van Dam met zijn PFAS-dossier staat. Dat zijn de weken waarin de garnalen vooral aan de „binnenkant” (de Westerschelde) zitten en minder aan de „buitenkant” (de Noordzee). „En als het slecht weer is, wijken de jongens ook vaak uit naar de Westerschelde”, vult Van Dam aan.

Het is moeilijk de misgelopen inkomsten precies te berekenen, zegt Sinke, omdat hij niet weet of het vorig jaar in de Westerschelde een goed ‘garnalenjaar’ zou zijn geweest.

Vishandel in Vlissingen. Foto Wouter Van Vooren

„Maar de vissers zijn vooral bang voor de imagoschade van de garnaal”, zegt Van Dam. Sinke: „Als heel Nederland leest dat er in die garnaaltjes PFAS zit, zijn wij natuurlijk bang dat het straks niet afzet.” Van Dam benadrukt dat er op dit moment niet „commercieel” naar garnalen wordt gevist in de Westerschelde. Tot nu toe merkt Sinke nog geen terughoudendheid bij de consument, zegt hij.

Tot eind 2025 gaat productie door

Na juridisch gesteggel met de Vlaamse overheid kondigde 3M afgelopen december aan dat het bedrijf eind 2025 zal stoppen met de productie en het gebruik van PFAS. De fabriek bij Antwerpen krijgt dan een andere bestemming. In de tussentijd zal het bedrijf zich moeten houden aan de door Vlaanderen opgelegde norm voor PFAS-uitstoot. Eind 2022 bleek uit nieuw onderzoek dat de concentraties PFAS in de Westerschelde nauwelijks waren afgenomen. Maar toen bleek tevens dat ruim dertig andere bedrijven in Vlaanderen grote hoeveelheden PFAS lozen die uiteindelijk in de Westerschelde terechtkomen.

De visafslag in Vlissingen. Foto Wouter Van Vooren

Hun vergunningen moeten worden aangepast, maar dat kost tijd, liet de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan Omroep Zeeland weten. Die bedrijven hebben een vergunning voor het uitstoten van de vastgestelde wettelijke PFAS-norm. De wet zou dus moeten worden aangepast om die norm omlaag te brengen. Tot die tijd mogen de bedrijven de ‘oude’ toegestane hoeveelheid uitstoten.

Het zal dus nog even duren voordat er weer gevist kan worden in de Westerschelde. En hoe langer Sinke er geen garnalen kan vangen, hoe lastiger het wordt als dat wél weer kan. Want de zeebodem is als een goede vriend die je door en door kent. En net als mensen, verandert de bodem. Door zandsuppletie bijvoorbeeld, of baggeren.

Sinke: „Het ene jaar liggen er veel zeesterretjes hier, en het andere jaar liggen er veel scheermessen daar. Sommige vissers willen die ‘vuile’ plekken vermijden en andere juist niet, als daar óók veel garnalen liggen.” Als Sinke ooit weer in de Westerschelde kan vissen, moet hij het gebied weer helemaal opnieuw leren kennen, als een vriend die je jaren niet hebt gesproken en die van alles heeft meegemaakt.

De kleinschalige vissers kunnen niet uitwijken naar de Noordzee, die mogen met twee bemanningsleden niet langer dan twaalf uur buiten wezen Teun van Dam secretaris visserijorganisatie PO Delta Zuid

Voor de „kleinschalige” garnalenvisser is de economische schade eigenlijk het grootst, zegt Van Dam van visserijorganisatie PO Delta Zuid later op een kantoortje in het visveilinggebouw. Hij heeft een kaart van Zeeland voor zich liggen waarop hij het ‘verboden’ visgebied heeft aangeduid met een penstreep. „De kleinschalige vissers kunnen niet uitwijken naar de Noordzee, die mogen met twee bemanningsleden niet langer dan twaalf uur buiten wezen.”

Volgens Van Dam heeft minister Harbers aan PO Delta Zuid gevraagd of de organisatie apart een schadeclaim wil indienen bij 3M of „wil meedoen” met het Rijk. Daar denkt Delta Zuid nog over na.

In gemeenteraden rond de Westerschelde klinkt al geruime tijd de roep om een Zeeuws bevolkingsonderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS. Daar zag de GGD Zeeland niets in, omdat dit „de zorgen” van de Zeeuwen niet zou wegnemen, schreef de GGD vorig jaar in een verklaring. Er komt wel een landelijk, meerjarig onderzoek, met specifieke aandacht voor Zeeland. Wanneer is onduidelijk.

Negatief eet-advies van RIVM

Het RIVM heeft geadviseerd zo min mogelijk vis, garnalen, oesters en mosselen uit de Westerschelde te eten. Volgens de website van de provincie Zeeland kan er wel gewoon gezwommen worden in de Westerschelde. De provincie en de GGD Zeeland verwachten geen gezondheidsrisico’s vanwege de PFAS.

Toch lijkt het erop dat Zeeuwse recreatieondernemers klandizie zijn verloren, gezien de schadeclaims die bij de provincie zijn ingediend. Daar zijn nog geen cijfers over, zegt Diana Korteweg Maris, onderzoeker bij Kenniscentrum Kusttoerisme. „Het is wel zo dat Duitse toeristen erom bekend staan dat ze erg bezig zijn met gezondheid, dus er zijn zeker zorgen in de sector, want er komen hier veel Duitsers. En in Duitsland wordt de Zeeuwse kust verkocht als: frisse lucht, uitwaaien, goed voor je gezondheid. Dan helpt PFAS niet voor de beeldvorming.”

Misschien loopt het met een sisser af, maar ik ben bang dat als ze overal gaan meten, Nederland dik in het rood gaat Charles Heiszler campingeigenaar pal aan de Westerschelde

Charles Heiszler (61), eigenaar van camping Perkpolder pal aan de Westerschelde, zegt aan de telefoon dat het moeilijk te meten is, maar dat hij nog niet echt merkt dat potentiële gasten wegblijven. Hij merkt wel dat het een gespreksonderwerp begint te worden onder de kampeerders. „Misschien loopt het met een sisser af, maar ik ben bang dat als ze overal gaan meten, dat Nederland gewoon dik in het rood gaat.”