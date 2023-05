‘De woede en pijn van Josh Homme vormen het hart van het nieuwe album van Queens of the Stone Age’

‘I’m happy and free,” zingt Josh Homme in het openingsnummer van het nieuwe Queens Of The Stone Age-album In Times New Roman…. Maar ook: „Empty hole where the empathy used to be.” En er vallen harde woorden in ‘Obscenery’, een verzengende rocksong met gitaren als ronkende machines. Al binnen twee minuten volgt een duister intermezzo met dreigende violen. Oorstrelende muziek was nooit het handelsmerk en op dit achtste album hanteert QOTSA de tactiek van de verschroeide aarde. „Fucking useless,” brult Homme. „Enjoy the obscenery!”

Wat een binnenkomer. Makkelijke tijden waren het niet voor Josh Homme, sinds hij in 2019 na veertien jaar huwelijk scheidde van Brody Dalle, punkzangeres van The Distillers. Al vier jaar sleept de rechtszaak over de voogdij van hun zoons Wolf van acht en Orrin van twaalf. Over en weer werden beschuldigingen rondgesmeten over fysiek en verbaal geweld, rijden onder invloed en de emotionele schade die de kinderen zou zijn aangedaan. Sinds de familierechter in Los Angeles eerder dit jaar de zorg voor beide zoons toevertrouwde aan Homme en de grootouders, zwijgt Josh over de affaire. Interviews laat hij onder deze gevoelige omstandigheden liever over aan zijn bandleden.

Achter de schermen, en geholpen door de gedwongen afzondering van de corona pandemie, werkte Homme aan nieuwe muziek met gitaristen Troy Van Leeuwen en Dean Fertita, bassist Michael Shuman en drummer John Theodore. Met zijn vriend Dave Grohl ging Homme „motor rijden en wafels eten,” was de boodschap. Grohl speelt nu niet mee op het album, zoals hij eerder wel deed bij de Queens.

Na enig aandringen wil Troy Van Leeuwen wel prijsgeven dat Arctic Monkeys-drummer Matt Helders bij enkele sessies aanwezig was. Gastmuzikanten waren er verder nauwelijks. De Queens Of The Stone Age gingen voor het pure bandgevoel.

Circus

Troy Van Leeuwen doet het woord voor de band vanuit zijn thuisstudio, waar via de zoomverbinding opvallend veel computerapparatuur en helemaal geen gitaren te zien zijn. „Die staan in de kamer hiernaast,” zegt Van Leeuwen (53), het langst dienende bandlid naast Homme sinds hij in 2002 toetrad voor de Songs Of The Deaf-tour. Van Leeuwen is een Amerikaan van de derde generatie, met Nederlandse roots die hij wel eens heeft geprobeerd te achterhalen. Familie van Shocking Blue’s Robbie van Leeuwen is hij niet, „althans niet dat ik weet. Mijn achternaam moet iets met dieren te maken hebben. Leeuwentemmers. Misschien stam ik wel uit een circusfamilie!”

Gitarist wilde hij worden sinds hij Led Zeppelins Jimmy Page hoorde spelen. Na zijn jaren-tachtigband Jester en deelname aan A Perfect Circle met Tool-zanger Maynard James Keenan ontwikkelde Van Leeuwen zich tot een veelzijdig muzikant en producer, die behalve computers ook slide- en steelgitaar beheerst. Recent speelde hij als invaller voor de door long covid gevelde Dave Navarro bij James Addiction en viel hij twee maanden in voor Captain Sensible bij The Damned.

Het kostte hem weinig moeite, vertelt hij. „Allebei zijn het bands die ik hoog heb zitten. The Damned heeft de reputatie van een rammelende drie-akkoordenband, maar hun muziek steekt wel degelijk knap in elkaar. Elke avond ‘New Rose’ en ‘Neat Neat Neat’ spelen was een uitdaging. Het maakte de punkrocker in mij wakker.”

Queens of the Stone Age in 2018. Foto Valentin Flauraud/EPA

Back to basics

De uitgangspunten bij het maken van In Times New Roman… waren drastisch anders dan bij het voorlaatste, door Mark Ronson geproduceerde album Villains (2017), vertelt Troy Van Leeuwen. „We wilden er een ruige plaat van maken, zelf geproduceerd en zo veel mogelijk live gespeeld. De pandemie schreef voor dat we alleen in een klein groepje bij elkaar konden komen. We hadden onze eigen bubbel: de band en een paar technici. Thuis had ik er door de geboorte van mijn zoontje een nieuwe uitdaging bij gekregen: luiers verschonen. We waren in de gelegenheid om de Queens-machine weer langzaam op gang te laten komen. Als we zomaar wat jammen komt er altijd wel iets bruikbaars uit. We kunnen wonen in de gitaarriffs die we spelen, als er maar een goeie melodie bovenop ligt. De kwaliteit van de song staat voorop. Dit album voert terug naar de essentie van de Queens Of The Stone Age. No nonsense, back to basics.”

De albumtitel In Times New Roman… heeft een dubbele betekenis, legt Van Leeuwen uit. „Josh heeft notitieboekjes vol frasen en woordgrappen die hij nog eens in een tekst wil gebruiken. ‘Carnavoyeur’ was er zo een, en ‘lullabye bye’. Times New Roman is een lettertype en met deze albumtitel geven we aan dat we in klare taal willen spreken, alsof het in een mooie heldere letter gedrukt staat. „Een andere interpretatie is dat we in nieuwe Romeinse tijden leven. De ondergang van de wereld zoals we die kennen is nabij. Alles verandert razendsnel. Ik wil geen onheilsscenario schetsen, maar lang niet alles verandert ten goede. Onze muziek houdt mensen een spiegel voor: is dit wat we willen of gaan we met zijn allen werken aan een betere wereld? Muziek brengt mensen samen. Wie danst en het leven viert is minder geneigd om dingen kapot te maken.”

Hebben de privéperikelen in het leven van Josh Homme invloed gehad op het creatieve proces?

„Het is ingewikkeld voor mij om daarover te praten, omdat het alleen hem aangaat. Ondertussen voelen wij als band wel hoe het hem raakt. De opname van het album heeft de nodige vertraging opgelopen omdat we Josh tijd moesten geven om over deze tragedie heen te stappen. Zijn focus ligt nu weer bij de Queens. Muzikaal zijn we sterker dan ooit.”

In de songs ‘Negative Space’ en ‘Emotion Sickness’ is Josh pijnlijk openhartig over zijn persoonlijk leven. „Emotion sickness… well.. I wanna die,” zingt hij. Is dat het moment waarop je je vriend wilt omarmen en zeggen dat het wel goed komt?

„Niemand houdt Josh Homme tegen om zijn hart te luchten in de teksten. Het mooie is dat hij zijn emoties kan delen met ons, en uiteindelijk met de luisteraar. Zijn woede en pijn vormen een rode draad door dit album, met als resultaat dat hij er aan het eind bovenuit stijgt. Ik ben hem extra gaan waarderen nu hij deze heftige dingen in de muziek heeft durven benoemen.”

Mark Lanegan was een tijdlang bandlid van de Queens Of The Stone Age. Wat heeft zijn dood vorig jaar februari met jullie gedaan?

„Het was een klap, juist omdat we dachten dat het goed met hem ging nu hij van de heroïne was afgekickt. Zijn leven was niet zonder problemen. We hebben hem weleens vervloekt, als we weer een optreden moesten afzeggen omdat hij naar de eerste hulp of naar de afkickkliniek moest. Toch dachten we dat hij ons allemaal zou overleven. Zo’n taaie was hij. Toen we het nieuws kregen van zijn dood zijn Josh en ik naar de oceaan gereden. Het stormde en de golven die we meters hoog zagen opspatten, deden ons denken aan Mark. Turbulentie was het verhaal van zijn leven.”

Windt een optreden op Pinkpop je nog op, nadat je in Madison Square Garden en The Forum in LA hebt gestaan?

„Jazeker. Europese festivals zijn de beste ter wereld. Het publiek is ongelofelijk. Nederland heeft ons groot gemaakt, van kleine tot steeds grotere zalen. Pinkpop voelt voor ons bijna als thuiskomen. Ik stel me zo voor dat er altijd wel een paar mensen in het publiek staan die Van Leeuwen heten. Ik speel voor míjn mensen, denk ik dan.”

Queens of the Stone Age staat op 17 juni op Pinkpop. Het album ‘In Times New Roman…’ verschijnt 16/6 bij Matador.