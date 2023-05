De voorspellende kracht van Kamagurka’s cartoons

Sommige getekende grappen van Kamagurka blijven actueel. Neem de cartoons getiteld ‘Het museum van de censuur’, in zijn pas verschenen boek Dat waren nog eens tijden. We zien een hoopje zwart verkoolde boeken in een ‘Bookshop’. „Dit is onze collectie verbrande boeken”, zegt een mannetje erbij. Wat Kamagurka’s aanleiding voor deze prent was, is niet te achterhalen. Maar het roept onmiddellijk associaties op met de actualiteit in de Amerikaanse staat Florida.

Daar worden veel boeken uit schoolbibliotheken verbannen, omdat ze over zwarte mensen of genderdiversiteit gaan (zelfs het gedicht ‘The Hill We Climb’ van Amanda Gorman). Zoveel, dat de uitgeversgroep Penguin en schrijversorganisatie Pen een rechtszaak zijn begonnen tegen die verboden. Of ze veel kans hebben is onduidelijk, want de censuur is in de geest van de ‘Don’t Say Gay’-wet, die de Republikeinse gouverneur (en presidentskandidaat) Ron DeSantis in Florida afkondigde.

Rechtse Amerikanen steunen hem, ook financieel. Zodat Kamagurka’s andere censuurmuseum-cartoon ook weer actueel wordt. Daarop zien we een mannetje bij een wit papiertje op de museummuur, zeggend: „Dit werk hebben ze kunnen censureren met behulp van crowdfunding”.

Meestal verouderen getekende commentaren snel. Maar de betere van Kamagurka blijven actueel. Of zijn voorspellend.

Opwarming van de aarde

Veel van zijn cartoons over de opwarming van de aarde kun je er binnenkort weer bij pakken. Bijvoorbeeld die van de man die verhit in onderbroek in zijn tuin zit, en tegen zijn vrouw, in huis voor het open raam, zegt: „Kun je de verwarming wat lager zetten schat?”.

Hoe groot de maatschappelijke misstand of het menselijke ongemak ook is – Kamagurka zet het op z’n kop en wringt er in het absurde nog een lach uit. Nu zitten het nieuwe roken is, want dodelijk, klaagt de hond die het commando „Zit!” krijgt: waar is de dierenbescherming als je die nodig hebt?

De titel van de bundel Dat waren nog eens tijden is melancholisch absurd. De tijden waren al niet best, blijkt uit deze cartoons uit Humo en De Groene (klimaatcrisis, oorlog). En of ze beter zullen worden (Trumps nakende herverkiezing) is nog maar de vraag. Soms lijken Kamagurka’s getekende grappen, hoe absurd ook, zelfs oplossingen voor prangende kwesties te bieden. Neem de ‘Groene Sint met Zwarte Niet’, een duurzaam groen geklede sint zonder piet, die als cadeautjes wortels en knollen schenkt – die de kinderen zelf voor het paard klaar hadden gezet. Overconsumptie en zwartepietendiscussie in één klap opgelost.

Recensie Cartoons Dat waren nog eens tijden, Kamagurka. Cartoons, 128 pag. Uitgeverij De Harmonie, € 22,- ●●●●●