De politieke top in Moldavië is speeddaten voor Europese leiders

Een kleine vijftig Europese presidenten en premiers ontmoeten elkaar deze donderdag in Moldavië voor een informele eendaagse top die in het teken staat van Poetins oorlog in Oekraïne, maar waar ook andere Europese veiligheidsvraagstukken aan de orde komen. Op verzoek van het gastland zal premier Rutte een van de openingstoespraken houden, een eer die ook de Oekraïense president Zelensky te beurt valt. Rutte zal naar verwachting onderstrepen dat politieke, economische en militaire steun voor Kyiv essentieel blijft.

De leiders komen samen in kasteel Mimi, 50 kilometer buiten de Moldavische hoofdstad Chisinau, in het kader van de tweede bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG), een nieuw Europees overleg naar Frans idee. Vorig jaar kwamen de leiders al eens bijeen in Praag voor een korte vergadering en een paar uur diplomatiek speeddaten in kleine groepjes.

Diplomaten hebben het er nog over. De leiders die in oktober op de Praagse Burcht waren, hadden zichtbaar plezier in hun werk, zeggen ze. Ze hadden geen vastomlijnde agenda, geen druk om tastbare resultaten te laten zien aan een immer sceptische buitenwacht, zoals dat bij EU-toppen gangbaar is.

Ze hadden wel tijd voor elkaar. Zo probeerde de Britse premier Liz Truss plooien glad te strijken met president Emmanuel Macron, nadat de verhoudingen tussen het VK en Frankijk onder haar voorganger Boris Johnson danig waren verzuurd. West-Europese politici spraken met de leiders van Armenië en Azerbeidzjan, in de hoop het conflict tussen die twee te beëindigen.

Premier Rutte zal de top in Moldavië onder andere gebruiken om nieuwe leden te werven voor de F-16-coalitie die, vooruitlopend op levering van de gevechtsvliegtuigen, alvast begint Oekraïense piloten op te leiden. Daarnaast wil Rutte met de Zweedse premier spreken over de aanpak van migratie op de aanstaande EU-top en met de Spaanse premier, die het EU-voorzitterschap in de zomer overneemt.

Onrust in Kosovo

Raadsvoorzitter van de EU Charles Michel zal, samen met Macron en kanselier Scholz, weer proberen om Armenië en Azerbeidzjan dichter tot elkaar te brengen. Er zal ongetwijfeld gesproken worden over de onlusten in Kosovo. Over de komst van de net herkozen Turkse president Erdogan bestond nog onduidelijkheid. Mocht hij er zijn, dan zullen NAVO-partners hem ongetwijfeld willen spreken over de door Turkije geblokkeerde toetreding van Zweden tot de alliantie.

De locatie is deze keer de centrale boodschap van de bijeenkomst. Het is één helder signaal aan Moskou: wij steunen de kleine frontlijnstaat Moldavië, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië, die een toekomst voor zichzelf in het Westen ziet.

Het arme Moldavië (2,6 miljoen inwoners) kent twee pro-Russische regio’s en probeert zich onder president Maia Sandu te ontworstelen aan Russische invloed. Na de inval in Oekraïne vreesde Chisinau even de tweede prooi van Poetin te worden. In de separatistische, maar niet erkende regio Transnistrië heeft Rusland zelfs een militaire basis.

De Europese Unie kondigde vlak voor de bijeenkomst aan de financiële ondersteuning voor Moldavië te verdubbelen tot bijna 300 miljoen euro. Aan de vooravond van de top stuurde de EU ook een civiele missie naar Moldavië die de weerbaarheid van het land tegen Russische beïnvloeding en cyberaanvallen moet verhogen. Moldaviërs die Rusland steunen zijn op de Europese sanctielijst gezet. Onder hen ook Ilan Shor, de wegens corruptie veroordeelde zakenman die vanuit Israël illegaal pro-Russische demonstraties in Moldavië financiert.

Al voor de oorlog was in Parijs gezocht naar mogelijkheden om buiten Brussel om te overleggen met Europese landen die (nog) geen lid zijn van de EU én met het VK dat de EU in een slepende scheiding vaarwel had gezegd. Poetins inval in Oekraïne verleende overleg tussen alle Europese landen extra urgentie.

Uitzicht op kandidaat-lidmaatschap

In een paar dagen sleutelden Franse diplomaten een voorstel in elkaar. President Macron presenteerde het vorig jaar op de Dag van Europa in het Europees Parlement – de meeste hoofdsteden wisten van niets. Sommigen zagen in de EPC een concurrent van bestaande organisaties, zoals de Raad van Europa of de OVSE. Landen die graag lid willen worden van de Europese Unie waren bang dat ze afgescheept zouden worden met lidmaatschap van een tweederangs Europese organisatie.

De EU, die achter de schermen nauw bij de EPG betrokken is, haalde de kou uit de lucht door Oekraïne en Moldavië kandidaat-lid te maken en Georgië uitzicht te bieden op die status. De OVSE geldt als zwaar gehandicapt omdat Rusland er lid van is. En waar de EPG het vooral heeft over politieke belangen, gaat de Raad van Europa in eerste instantie over waarden, zegt een Europese diplomaat.

De EPG is een antwoord op de teloorgang van de post-Koude Oorlog-orde in Europa, schrijven de grondleggers van het nieuwe Brussels Institute for Geopolitics (BIG) dat in Praag ten doop werd gehouden. Nu kwesties van oorlog en vrede weer nieuwe antwoorden vragen, grijpen de Europese naties terug op diplomatieke methoden die in vergetelheid waren geraakt, schrijven de BIG-oprichters, onder wie NRC-columnist Luuk van Middelaar.

Met de oorlog in Oekraïne drong het besef door dat Europa groter is dan de EU, dat het een geografische ruimte is die in al haar verscheidenheid ook vergelijkbare belangen heeft. Het is, schreef Alexandre Adam, voormalig Europa-adviseur van Macron, eerder een gemeenschap van belangen dan een gemeenschap van het lot. De EPG kan proberen die belangen te identificeren – denk aan veiligheidsvraagstukken en cyberkwesties – en een bijdrage leveren aan het beslechten van regionale conflicten. De EPG moet, kortom, de weerbaarheid van Europa vergroten tegen de dreiging van Rusland en tegen andere gevaren.