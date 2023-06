Chipstrijd tussen China en VS zet Zuid-Korea voor het blok

Verrassend toonvast zong de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol eind april zijn lievelingsliedje American Pie van Don McLean (1971) voor zijn ambtgenoot Joe Biden, die hij bezocht in het Witte Huis. Yoon was in Washington om het zeventigjarige bondgenootschap tussen beide landen te vieren, dat werd gesloten toen de Korea-oorlog in 1953 uitmondde in een wapenstilstand.

De in 2022 aangetreden conservatief Yoon, die geldt als de meest pro-Amerikaanse president in decennia, versterkte in Washington de defensiesamenwerking met zijn belangrijkste veiligheidspartner. In maart hielden de VS en Zuid-Korea grote gezamenlijke militaire oefeningen. Op een persconferentie bij Yoons bezoek kondigden de twee presidenten aan dat een Amerikaanse met kernwapens uitgeruste en nucleair aangedreven onderzeeër voor het eerst sinds 1981 in Zuid-Korea wordt gestationeerd.

Maar een maand later staat Seoul – dat van oudsher zoekt naar een evenwicht tussen zijn belangrijkste militaire bondgenoot en zijn belangrijkste handelspartner – voor een lastig dilemma: mogen de Zuid-Koreaanse techbedrijven Samsung en SK Hynix profiteren van het Chinese besluit geheugenchips van het Amerikaanse Micron te weren? Of laat het zich in de technologieoorlog tussen China en de VS verder in het Amerikaanse kamp trekken, waarmee Zuid-Korea riskeert zijn belangrijkste handelspartner tegen zich in het harnas te jagen?

De kwestie stond al voor Yoons bezoek aan Washington op de agenda. De Chinese cyberautoriteit (CAC) begon in maart een onderzoek naar de veiligheid van geheugenchips van Micron, een stap die werd gezien als opmaat naar een tegenzet van Beijing. Eerder maakte Washington afspraken met Nederland en Japan om de export van geavanceerde chiptechnologie naar China te beperken. Ook zette Washington de Chinese geheugenchipmaker Yangtze Memory Technologies (YMTC) op de sanctielijst.

Een eventueel Chinees verbod op Micron-chips zou Samsung en SK Hynix – de twee voornaamste concurrenten van het bedrijf uit Idaho – kansen bieden, een welkome opsteker nu de markt voor geheugenchips – in tegenstelling tot die voor geavanceerde rekenchips – in een dip zit. Maar volgens de Financial Times drong het Witte Huis er bij Zuid-Korea op aan om de twee bedrijven op te roepen om dan niet in het gat te springen.

VS zijn Seouls belangrijkste militaire bondgenoot, maar China is dé handelspartner

Vorige week volgde zoals verwacht het Chinese verbod. Volgens de CAC zou het onderzoek naar de chips van Micron „ernstige risico’s” aan het licht hebben gebracht, die een gevaar vormen voor China’s kritieke infrastructuur en nationale veiligheid.

Waaruit die risico’s precies bestaan, maakte de CAC niet duidelijk, maar de chips van Micron mogen in China niet meer worden gebruikt in kritieke infrastructuur, zoals telecomnetwerken of nationale financiële instellingen. Hoewel consumentenelectronica niet onder het verbod valt, houden analisten er rekening mee dat fabrikanten het besluit zullen uitleggen als een politiek signaal, en daarom ook voor zulke toepassingen naar alternatieven zullen uitkijken.

Daarbij zullen ze de blik snel naar de Zuid-Koreaanse bedrijven wenden, want Chinese fabrikanten van geheugenchips hebben onvoldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen. Voor Samsung en SK Hynix kan dat een aantrekkelijk vooruitzicht zijn: de twee bedrijven lijden onder de door overproductie dalende prijzen voor geheugenchips.

Bovendien zal Zuid-Korea huiverig zijn zijn belangrijkste handelspartner China al te zeer tegen de haren in te strijken, zei Troy Stangarone van het Korea Economic Institute in Washington zondag tegen persbureau Bloomberg. „Als Zuid-Koreaanse bedrijven niet helpen het gat te vullen dat Micron achterlaat, zou China ze kunnen straffen, zoals het ook deed na de Zuid-Koreaanse beslissing om een Amerikaans antiraketsysteem op zijn grondgebied toe te laten.”

Toeristenboycot

Dat besluit, in 2017, leidde tot een Chinese toeristenboycot, wat de Zuid-Koreaanse economie naar schatting 6 miljard euro kostte. Voor zowel Samsung als SK Hynix is China een zeer belangrijke afzetmarkt, en beide bedrijven hebben er fabrieken waar ze een aanzienlijk deel van hun chips produceren. In een commentaar waarschuwde de Engelstalige Chinese partijkrant Global Times al voor economische gevolgen die Zuid-Korea zouden kunnen treffen als het zijn chipindustrie niet in het gat laat springen.

Daarentegen hebben de Amerikanen naast defensiesamenwerking nog een belangrijke stok achter de deur: in oktober vorig jaar verleenden ze SK Hynix en Samsung een ontheffing van één jaar om Amerikaanse geavanceerde chiptechnologie te blijven gebruiken in hun fabrieken op het Chinese vasteland. Sinds de VS de export van zulke technologie verder aan banden legden, hebben buitenlandse bedrijven een vergunning nodig om die in Chinese vestigingen te blijven toepassen. Zonder die toestemming kunnen Samsung en SK Hynix veel chips niet meer in China produceren.

De Zuid-Koreaanse regering houdt zich voorlopig nog op de vlakte. „Wat betreft de VS, die ons zouden vertellen wat we wel en niet moeten doen: dat is aan onze bedrijven”, zei staatssecretaris van Handel Jang Young-jin tegen de Financial Times. Zondag meldde Bloomberg echter dat Seoul zijn chipindustrie „niet zou aanmoedigen” om in het gat te springen.

Friso Stevens, als onderzoeker verbonden aan het The Hague Centre for Strategic Studies, denkt dat ook. Hij gelooft niet dat de oude balanceeract, waarbij Zuid-Korea voor militaire bescherming naar de VS kijkt en voor de economie naar China, nog vol te houden is. „De trotse Zuid-Koreanen zijn niet happy dat ze zo onder druk worden gezet door de regering-Biden, maar met de toenemende strategische druk van Noord-Korea en China is hun politiek kapitaal om ‘nee’ te zeggen geringer”, mailt hij. Seoul voelt zich bedreigd, en weet dat er iets tegenover Amerikaanse bescherming moet staan.

