Als de oorlog in Oekraïne voorbij is, gaan de westerse wapens zwerven

Voor de vele wapenleveranties aan Oekraïne bestaat brede steun, zowel internationaal als in Nederland. Maar aan de leveranties kleven ook risico’s, zoals dat wapens gaan rondzwerven en in handen vallen van criminele organisaties, ziet redacteur Leonie van Nierop. Waarom is hier in het publieke debat zo weinig aandacht voor?

