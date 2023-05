Voorzitter van klimaattop Al-Jaber beschuldigd van ‘greenwashen’ imago op Wikipedia

Sultan Ahmed Al-Jaber, hoofd van de nationale oliemaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten én voorzitter van de klimaatconferentie COP28, wordt beschuldigd van pogingen om zijn imago te ‘greenwashen’ nadat meerdere passages op zijn Wikipedia-pagina zijn aangepast. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian en de organisatie Centre for Climate Reporting dinsdag. Met name passages over zijn rol als ceo van de Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), een van de twintig bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een derde van alle CO₂-uitstoot wereldwijd, zijn aangepast of verwijderd.

Uit het onderzoek blijkt dat verwijzingen naar een miljardendeal voor oliepijpleidingen, die de sultan in 2019 tekende, zijn aangepast. Een anonieme Wikipedia-gebruiker, die beweert te zijn betaald door Adnoc, zegt tegen The Guardian het team van Al-Jaber daarover te hebben geadviseerd. In een passage stond eerst dat Al-Jaber een overeenkomst van 4 miljard dollar had ondertekend met twee Amerikaanse investeringsbedrijven voor de ontwikkeling van oliepijpleidingen. Dat werd later veranderd in een formulering waarin Al-Jaber enkel „internationale investeringen had aangetrokken”.

Lees ook: Kan Emiratische olieman Al-Jaber het klimaat redden?

Voor zover bekend werden de eerste bewerkingen al in maart vorig jaar toegepast. Daarnaast zou Al-Jaber intensief hebben samengewerkt met PR-bureaus die zijn werk promoten als belangenbehartiger voor investeringen in groene energie.

Ook pagina van COP28 aangepast

Aan de Wikipedia-pagina van COP28, zoals de klimaatconferentie in Dubai wordt aangeduid, is ook gesleuteld. Aan een citaat van Amnesty International, dat sultan Al-Jaber „geen eerlijke bemiddelaar kan zijn voor klimaatbesprekingen wanneer het bedrijf dat hij leidt van plan is nog meer klimaatschade te veroorzaken”, werd later toegevoegd dat „Al-Jaber precies het soort bondgenoot is dat de klimaatbeweging nodig heeft”. Ook de links naar zijn website en sociale media-accounts zijn toegevoegd.

In februari heeft een Wikipedia-gebruiker met de schuilnaam ‘Junktuner’ deze bewerkingen aangebracht. De organisatie van COP28 bevestigde later dat het hoofd van hun marketingteam - Ramzi Haddad, wiens naam op Twitter ook ‘Junktuner’ is - eigenaar was van dat account. Pas nadat een Wikipedia-beheerder hem hier naar vroeg, zei Haddad banden te hebben met de regering van de VAE. Hoewel Haddad beloofde geen aanpassingen meer te doen, heeft hij hierna alsnog meerdere passages gewijzigd.

Terugtrekken

Eerder dit jaar leidde het besluit van de Verenigde Arabische Emiraten, die beschikken over ongeveer 6 procent van alle wereldoliereserves, om Al-Jaber te benoemen tot voorzitter van de klimaatconferentie tot veel ophef. Vorige week riepen 130 Amerikaanse en Europese parlementariërs op om de benoeming van Al-Jaber terug te draaien. Volgens de parlementariërs zou het voorzitterschap van de sultan „belemmeren dat de COP28 een serieuze en productieve klimaattop wordt”.

In de brief, verstuurd aan onder meer de Amerikaanse president Joe Biden en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, staat: „Het besluit om de directeur van een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld tot voorzitter van COP28 te benoemen – een bedrijf dat onlangs plannen heeft aangekondigd om de komende jaren 7,6 miljard vaten olie aan zijn productie toe te voegen, de op vier na grootste toename ter wereld – dreigt de onderhandelingen te ondermijnen”.