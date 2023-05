Van popster naar acteur, altijd lastig

The Weeknd (Abel Tesfaye) maakt een grote stap. Na een klein rolletje in de film Uncut Gems speelt de Canadese popster een van de hoofdrollen in de geruchtmakende HBO-serie The Idol. De transformatie van muzikant naar acteur is altijd goed voor een extra dosis publiciteit als het een ster betreft. En veel groter dan The Weeknd krijg je ze momenteel niet: zijn megahit ‘Blinding Lights’ is sinds december het meest gestreamde liedje ooit op Spotify, de muziekdienst waar hij momenteel ook de best beluisterde artiest ter wereld is (op de voet gevolgd door Ed Sheeran en Taylor Swift).

De moderne muziekwereld is een groot onderdeel van het verhaal van The Idol. De 33-jarige Tesfaye speelt hierin een sekteleider die een verknipte relatie aangaat met de opkomende popster Jocelyn. De obscure thematiek sluit naadloos aan bij zijn imago: hij begon met duistere r&b over drugs en seks en bleef daar zelfs als mainstream artiest over schrijven. Een van zijn eerste hits (‘Can’t Feel My Face’) gaat over cocaïnegebruik.

Of Tesfaye met zijn acteerwerk net zo gaat scoren als met zijn muziek is nog de vraag, zeker nadat de eerste twee afleveringen van The Idol vernietigende reacties kregen in Cannes. En bekendheid in een ander onderdeel van de entertainmentindustrie is sowieso geen garantie voor succes in het acteren. Zo leek rapper Vanilla Ice begin jaren negentig heel even de grootste ster op aarde, maar werd hij na de filmflop Cool As Ice al snel een punchline in talkshowgrapjes. Zangeres Britney Spears deed het stukken beter in Crossroads, maar ook haar acteercarrière kwam niet van de grond. En ‘Queen of Pop’ Madonna deed het in Evita best goed, maar heeft met Swept Away ook een van de grootste flops van de jaren nul op haar naam.

Anderen zien acteren meer als een zijpad, zoals Beyoncé, die er na enkele grote rollen wel klaar mee was. Ook Tesfayes generatiegenoot Taylor Swift hield het snel voor gezien. Na een rolletje in de alom bespotte filmmusical Cats gaf ze aan niet veel zin te hebben in een groot acteerproject. Zij houdt het voorlopig bij ambitieuze videoclips die ze zelf regisseert.

Lady Gaga is van de weinigen sinds Elvis en Sinatra voor wie de acteersprong (tot nu toe) een groot succes was. Voor haar rol in A Star is Born ontving ze lovende kritieken. En onlangs ronde ze de opnames van Joker: Folie à Deux af, het langverwachte vervolg op Joker met Joaquin Phoenix.

Hoewel The Idol nog voor de lancering moet opboksen tegen slechte recensies, geeft Tesfaye de indruk dat acteren voor hem meer zal zijn dan een tussendoortje. Zijn volgende project staat al klaar: de nieuwe film van Trey Edward Shults (It Comes at Night, Waves). En als het allemaal toch mislukt? Dan levert het vast inspiratie op voor een album over de ellendige wereld van film en tv.