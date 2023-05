‘Succession’ stopt op het hoogtepunt

Er was niemand die schrijver Jesse Armstrong vertelde dat het vierde seizoen van zijn gelauwerde dramaserie het laatste moest zijn. Sterker nog, zijn bazen bij streamingdienst HBO Max (in de VS inmiddels alleen Max) hadden hem met liefde nog een paar seizoenen laten maken. Want Succession is misschien niet de HBO-titel die de meeste kijkers trekt – bij lange na niet zelfs, al voelt het soms wel zo als je de media-aandacht en enthousiaste berichten op sociale media bekijkt – maar in de bestuurskamers van HBO weten ze ook dat je een serie zo goed als Succession moet koesteren.

Een sentiment dat de kijkers delen, afgaande op de enorme buzz die de serie de afgelopen weken genereerde. En zelfs de cast, waaronder hoofdrolspelers Jeremy Strong, Sarah Snook, Matthew MacFadyen en Kieran Culkin, had naar eigen zeggen nog best even door kunnen gaan. Ook al is hun ster dankzij de serie zo gerezen dat de nieuwe acteerklussen momenteel voor het oprapen liggen. Alleen acteur Brian Cox, die mediamagnaat Logan Roy speelde, de patriarch van de familie die met zijn harde hand en liefdeloze opvoeding zijn vier kinderen een leven aan jeugdtrauma’s had meegeven, gaf aan het begin van dit seizoen aan dat hij wel vaak genoeg ‘fuck off’ had gezegd. (Al leek hij hier de afgelopen weken op terug te komen. Wellicht omdat hij merkte dat de serie, die in de eerste drie seizoen helemaal om zijn personage draaide, ook zonder hem prima functioneerde.)

Zelfs schrijver Jesse Armstrong zei deze week nog dat hij vreest dat hij nooit meer zoiets goeds zal maken als Succession. Het maakt het besluit dat hij in 2021 nam, vlak voor de start van de productie van het vierde seizoen, om een punt te zetten achter zijn familiesaga des te sterker. Een goede schrijver weet wanneer het verhaal klaar is. Of zoals de Brit het zelf zo mooi omschreef in een interview met The New Yorker eerder dit jaar: hij wilde voorkomen dat hij en zijn schrijversteam steeds verder en verder in de mijn zouden afdalen, op zoek naar een steeds dunner draadje goud, tot er niets meer over was.

Scène uit het vierde en laatste seizoen van de successerie Succession. Foto David M. Russell/ HBO

Het beste seizoen

Het was de beste beslissing die Armstrong had kunnen nemen. Want het vierde seizoen was zonder twijfel het beste van de hele serie. En dit kwam vooral omdat de Brit en zijn schrijversteam geen rekening meer hoefden te houden met de toekomst van de serie. Geen vervolgseizoen betekende dat de dingen die ze bekokstoofden geen gevolgen konden hebben voor het verhaal. Echte, grote gevolgen die niet meer teruggedraaid hoefden te worden. Vanaf hier volgen spoilers voor het vierde seizoen van Succession.

Zoals Logan Roy, de hoofdpersoon van de serie, de man waar alles en iedereen in de wereld van Succession omheen draaide, dood te laten gaan in de derde aflevering van een tien afleveringen tellend seizoen. Een verrassende verhaalwending die een fenomenale televisieaflevering opleverde, mede dankzij de twintig minuten durende, in één take opgenomen scène waarin de Roy-kinderen een voor een te horen krijgen dat hun vader is overleden.

Het was vervolgens de accelerator die het verhaal voor de rest van het seizoen naar een hoger plan tilde en de reden dat de serie eindelijk dat kon doen wat de titel altijd al beloofde, een opvolger aanwijzen. Al deed het dat wel pas nadat het een van de meest memorabele begrafenissen uit de televisiegeschiedenis had neergezet en een fascistische presidentskandidaat aan de macht had geholpen in een aflevering die zo dicht tegen de werkelijkheid aanschurkte, dat je er buikpijn van kreeg.

Succession, dat vier seizoenen lang liet zien hoe door en door verrot en ellendig het leven boven aan de voedselketen is, eindigde deze week op de enige manier waarop het kon eindigen: met alleen maar verliezers. Ondanks een nieuwe CEO van Waystar. Het deprimerende maar vrijwel perfecte slot bevestigde het: Succession is een van de beste series aller tijden. Gestopt op een absoluut hoogtepunt.

Dramaserie Succession. Seizoen 4. Van: Jesse Armstrong. Met: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew Macfadyen. HBO Max, 10 afl. van ca. een uur. ●●●●●