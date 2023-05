SCP: Een op de tien volwassenen verkeert in „kwetsbare situatie”

Zo’n 1,3 miljoen mensen in Nederland verkeert in een „kwetsbare situatie”, schrijft het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Zicht op Zorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die problemen hebben met het huishouden doen, weinig sociale contacten hebben en kampen met financiële problemen.

Deze groep heeft ook een gebrek aan economische hulpbronnen in de vorm van een stabiel inkomen en een goede opleiding en aan persoonlijke hulpbronnen, zoals veerkracht en regie. Mensen in een kwetsbare situatie participeren volgens het SCP minder, zijn vaker eenzaam en zijn minder tevreden met hun leven. Zij worden ook extra hard geraakt door de nasleep van de coronacrisis, de energiecrisis en de inflatie.

Het SCP vindt dat gemeenten meer en betere hulp voor deze groep moet organiseren met maatwerk op het gebied van schuldhulpverlening, passend onderwijs en (thuis)zorg. Ook moet de toegankelijkheid van ondersteuning worden vergroot, onder meer door betere informatievoorziening.