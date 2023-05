Schiphol stelt personeel structureel bloot aan schadelijke uitlaatgassen, zegt inspectie

Schiphol beschermt zijn werknemers onvoldoende tegen de uitstoot van vliegtuigen. Dat meldt de Arbeidsinspectie dinsdag in een rapport dat werd geschreven op verzoek van de vakbond FNV. Volgens de inspectie zijn ook de maatregelen die de luchthaven in de toekomst wil nemen niet voldoende om het personeel goed te beschermen.

De overtredingen zijn „grootschalig en structureel” zegt de inspectie. Sinds tenminste 2007 is bij Schiphol bekend dat medewerkers worden blootgesteld aan onder meer kankerverwekkende stoffen. Schiphol moet in het vervolg medewerkers minder aan uitlaatgassen blootstellen om aan de eisen van de inspectie te voldoen.

Eén van de manieren om dit te doen is door vliegtuigen emissievrij te laten taxiën, zoals Schiphol tijdens de coronacrisis deed. Toen voerde de luchthaven een proef uit met een ‘taxibot’ die vliegtuigen versleept zonder dat ze hun straalmotoren hoeven aan te zetten. In 2030 moeten deze wagentjes het taxiproces overnemen, maar de inspectie ziet geen concreet plan van aanpak bij Schiphol om dat voor elkaar te krijgen. Ook moeten vliegtuigen minder lang de motoren laten draaien bij de gate als het aan de inspectie ligt.

Taxibot

Schiphol laat in een reactie weten dat het rapport een „niet te negeren spiegel” is. „Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten. Dat is ook prioriteit in de nieuwe koers die we zijn gaan varen. Medewerkers moeten een gezonde werkplek hebben. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren verbeteringen doorgevoerd, maar het moet sneller en beter”, reageert Schiphol-topman Ruud Sondag.

Momenteel is Schiphol naar eigen zeggen al bezig met ‘experimenteel onderzoek’ naar maatregelen om de lucht schoon te maken, meer afstand te creëren tussen de bron van de uitstoot en de medewerkers, en het aanbieden van mondmaskers. In het plan van aanpak is volgens de inspectie echter „niet aangegeven binnen welke termijn welke maatregelen zullen worden genomen”. Recent is een regel doorgevoerd die vliegtuigen verplicht met minder motoren te taxiën en het gebruik van hulpmotoren in te perken.