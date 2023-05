Ruim 150 doden in gevangenissen in El Salvador sinds noodtoestand

Zeker 153 mensen zijn in gevangenissen in El Salvador overleden sinds een jaar geleden de noodtoestand werd ingevoerd in het Centraal-Amerikaanse land. Dat blijkt uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Cristosal, dat maandag verscheen. Sinds die noodtoestand is ingevoerd zijn minstens 70.000 mensen gearresteerd, terwijl vaak bewijs ontbreekt dat zij een criminele achtergrond hebben.

Geen van de overleden gevangenen was veroordeeld voor het misdrijf waarvan zij beschuldigd werden, wat volgens Cristosal aantoont dat er sprake is van onrechtmatige vervolgingen. Daarnaast wordt buitensporig geweld gebruikt tegen gevangenen; zij overleden allemaal door martelingen, ernstige verwondingen of doordat hen medicijnen of voedsel werd ontzegd.

De noodtoestand werd in maart 2022 ingevoerd door president Nayib Bukele om het wijdverspreide bendegeweld in El Salvador in te dammen. Mensen, met name zij die volgens de autoriteiten eruitzagen als bendeleden – bijvoorbeeld omdat ze tatoeages hadden – werden zonder reden gearresteerd, in voorarrest geplaatst en hadden geen toegang tot een advocaat. Hoewel de harde aanpak van Bukele, die speciale megagevangenissen heeft laten bouwen, flink wordt bekritiseerd door ngo’s en buitenlandse regeringen is de president onder de eigen bevolking zeer populair.

Oud-president veroordeeld

Mauricio Funes, die tussen 2009 en 2014 president was van El Salvador, werd deze week veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf, omdat hij tijdens zijn termijn zou hebben onderhandeld met drugsbendes. Funes verblijft momenteel in Nicaragua, omdat hij geen vertrouwen heeft in een eerlijk proces in zijn thuisland.

Volgens de rechtbank heeft Funes samengewerkt met de bendes en hun leiders privileges gegeven. De huidige president Bukele wordt van dezelfde zaken beschuldigd door onder meer de Amerikaanse regering, maar de openbaar aanklagers in El Salvador hebben daar tot op heden geen onderzoek naar geopend.