Profvoetballer Promes vervolgd wegens import van ruim 1.300 kilo cocaïne

De profvoetballer Quincy Promes wordt vervolgd wegens het importeren van ruim 1.300 kilo cocaïne. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekend gemaakt. Er loopt nog een andere zaak tegen de voetballer: Promes wordt sinds eerder dit jaar ook verdacht van zware mishandeling, omdat hij zijn neef in zijn knie zou hebben gestoken.

Nu wordt de 31-jarige oud-Ajax-speler en voormalig Oranje-international ervan verdacht dat dat hij begin vorig jaar, samen met een andere 31-jarige man uit Purmerend, twee ladingen cocaïne heeft ingevoerd: een partij van 640 kilo via de Westerschelde en een andere van ruim 712 kilo via de haven van Antwerpen. Promes werd vorig jaar al verdacht van van betrokkenheid bij drugssmokkel.

Komende maandagmiddag houdt de rechtbank in Amsterdam een eerste regiezitting in de nieuwe zaak. Promes zal daarbij niet aanwezig zijn, meldt persbureau ANP. De Amsterdammer speelt nu bij de Russische club Spartak Moskou en door contractuele verplichtingen kan hij niet het risico lopen om in Nederland gearresteerd te worden.

De mishandelingszaak gaat die maandag ook verder. Op een feest in de nacht van 24 op 25 juli 2020 in Abcoude zou Promes zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Zijn neef had hierna een doorgesneden patellapees, de pees die het scheenbeen en de knieschijf met elkaar verbindt. Het OM eiste eerder al twee jaar cel wegens zware mishandeling.

