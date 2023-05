De telefoon gaat, het is mijn woningbouwcorporatie, afdeling IT. Ik heb verschillende keren via mail gevraagd hoe ik de linkjes op hun website werkend kan krijgen. Ik vertel de medewerker dat hun website de enige is die op mijn laptop niet goed werkt. Die van bijvoorbeeld het Patiëntenportaal of Digid werken prima. Hij antwoordt: „U bent de enige bij wie onze website niet werkt.” Waarna hij zegt niks voor mij te kunnen doen en me nog een prettige dag wenst.

