Ook Spider-Man wordt uitentreuren uitgemolken

Vierenhalf jaar geleden bleek Spider-Man: Into the Spider-Verse een van de beste Spider-Man-films aller tijden te zijn. In alle opzichten was de animatiefilm avontuurlijk en inventief, zowel qua stijl als qua inhoud. De film introduceerde het idee van het multiversum, waaruit allerlei Spider-Mans uit alternatieve universa opdoken. Inmiddels zijn multiversa gemeengoed in het superheldengenre.

Een vervolg kan dus eigenlijk niet anders dan teleurstellen, en dat doet Spider-Man: Across the Spider-Verse ook. De grapjes voelen uitgekauwd. En dat de film uit de koker van Phil Lord & Chris Miller (The Lego Movie) vol verrassingen en twists zit is zelfs geen verrassing. Ook dat is sinds jaar en dag vast onderdeel van alle superheldenfilms.

Held Miles Morales, een tiener met Latina-moeder en Afro-Amerikaanse vader, laat aan het begin van de Across the Spider-Verse nog even op zich wachten. Het eerste half uur gaat over Gwen Stacy/Spider-Gwen en de trauma’s die zij opliep in de eerste film. In een andere dimensie gaat Miles Morales/Spider-Man de strijd aan met The Spot, iemand die hij geringschattend „schurk van de week” noemt. Dit maakt The Spot woest en hij zint op wraak, wat uiteindelijk de wervelende actie in gang zet. Ondertussen maken de ouders van Miles Morales zich zorgen over hun tienerzoon, van wie zij niet weten dat hij Spider-Man is. Het levert saaie scènes op over ouderschap.

Om veel valt nog wel te lachen, zoals het moment waarop de actie zich even afspeelt in de wereld van Playmobil: The Movie. Het is bovendien een film die roept om een pauzeknop, zodat rustig alle speelse verwijzingen en gebbetjes in het decor in kaart kunnen worden gebracht. Een grap van Spider-Punk, een anarchistische versie van Spider-Man uit een ander universum, over kapitalisme is echter een gotspe in een film vol product placement. En getuige het ‘to be continued’ aan het eind, een echt WTF-moment, wordt ook dit product weer uitentreuren uitgemolken. De lol is er zo wel vanaf.

Spider-Man: Across the Spider-Verse. Regie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson. Lengte: 143 min. ●●●●●