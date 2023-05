NCTV: terreurdreiging op Nederland neemt toe

De terroristische dreiging tegen Nederland is in het afgelopen half jaar toegenomen. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een dinsdag gepubliceerd rapport. Uit het onderzoek van de NCTV blijkt onder meer dat er steeds meer signalen zijn dat jihadistische organisaties terroristische aanslagen in Europa voorbereiden en Nederland daarbij regelmatig als doelwit noemen. Maar het „dreigingsniveau” blijft hetzelfde. Net als voorgaande jaren is dat vastgesteld op niveau 3 van de 5, wat wil zeggen dan een aanslag in Nederland „voorstelbaar” is.

Jihadistische organisaties noemen Nederland al langer als doelwit voor een aanslag, maar volgens de onderzoekers is Nederland nu nadrukkelijker in beeld door koranvernielingen eerder dit jaar. Zo verscheurde de anti-islamprovocateur en voorman van Pegida Edwin Wagensveld een koran in januari in Den Haag. Hij noemde de Koran daarbij „een fascistisch boek, net zo erg als Mein Kampf”. Die koranverscheuring zorgde in meerdere overwegend islamitische landen voor veel kritiek.

Dreigingen komen vanuit de jihadistische organisatie IS die via sociale media oproepen tot terroristische acties tegen westerse landen. Het NCTV schat dat in Nederland zo’n vijfhonderd aanhangers zijn van IS.

Lees ook: Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die Koran vergeleek met Mein Kampf, verdacht van groepsbelediging

Rechts-extremisme

Naast terroristische aanslagen vanuit jihadistische organisaties schrijven onderzoekers in het rapport dat ook een terroristische aanslag vanuit rechts-extremistische hoek „voorstelbaar” blijft. In Nederland komen rechts-extremistische geweldsdreigingen vooral van online aanhangers van een zogenoemde accelerationistische beweging: een gewelddadige stroming die een rassenoorlog wil ontketenen om een witte etnostaat te stichten.

De NCTV schijft dat het aantal aanhangers van dit soort ideeën in Nederland met honderd mensen vermoedelijk niet is toegenomen en zijn er in Nederland nog geen daadwerkelijke aanslagen gepleegd via deze groepen. Maar volgens de NCTV is het wel „zorgelijk” dat steeds meer jonge Nederlanders terroristische ideeën verspreiden via sociale media en daders van aanslagen in het buitenland verheerlijken. Als laatste noemt de NCTV dat enkele personen of kleine groepen „die zich vanuit complotdenken tegen de overheid hebben gekeerd”, kunnen overgaan tot een geweld.