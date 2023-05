NAVO stuurt meer manschappen naar Kosovo na onrust

De NAVO stuurt meer militairen naar Kosovo, in reactie op de onrust van afgelopen maandag. Dat heeft het bondgenootschap dinsdag bekend gemaakt. Een dag eerder probeerden etnische Serviërs in het noorden van Kosovo gemeentekantoren te bestormen. Daarbij raakten zij in gevecht met KFOR-militairen, de vredesmacht van de NAVO in het land.

Het is niet bekend hoeveel militairen er precies naar Kosovo worden gestuurd. De NAVO heeft ook andere reservisten gevraagd paraat te staan voor als er nog meer troepen richting het Balkanland moeten worden gezonden.

Gewonden

Volgens de NAVO zijn dertig KFOR-militairen gewond geraakt bij de onlusten. Eerder werd al bekend dat zeker vijftig Servische demonstranten verwondingen hadden opgelopen. De gevechten ontstonden toen de demonstranten wilden verhinderen dat nieuw gekozen etnisch Albanese burgemeesters hun post zouden innemen. Beide kanten zetten traangas in en de Servische betogers gooiden ook met stenen.

In het noordelijk deel van Kosovo wonen vooral etnische Serviërs. In de vier grootste gemeenten daar zijn politici met een Albanese achtergrond gekozen - niet in de laatste plaats omdat etnische Serviërs de verkiezingen hiervoor vorige maand in groten getale boycotten.

Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, al heeft dat laatste land deze actie nooit erkend. Hoewel geen oorlog tussen beide landen gevoerd wordt, komt het geregeld tot spanningen en conflicten. De NAVO heeft ruim 3.800 KFOR-militairen in Kosovo gestationeerd.