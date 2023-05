Komt er na 15 jaar discussie eindelijk duidelijkheid over ons pensioen?

Vandaag is een cruciale dag voor de pensioenen van alle Nederlanders: de Eerste Kamer stemt over de nieuwe pensioenwet. Daarmee komt een einde aan het huidige, zeventig jaar oude stelsel, vertelt verslaggever Christiaan Pelgrim. Hij ziet dat zelfs na jaren verhitte discussie de toekomst van de pensioenen nog steeds onzeker is.

Foto: Koen van Weel/ANP

