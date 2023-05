‘Ik wil situaties voor mensen beter maken’

in

‘Wat mijn verschillende werkzaamheden gemeen hebben is dat ze - behalve mijn houtbewerking - er altijd op zijn gericht om situaties voor mensen beter te maken. In de zorg houd ik me bezig met re-integratie, herstel, jeugdzorg of bemoeizorg. Bij gemeenten werk ik vaak als beleidsadviseur of projectmanager en dan ben je keer op keer aan het kijken hoe beleid verbeterd kan worden.

„Mijn opdrachten krijg ik via een detacheringsbureau – dat werkt voor mij het fijnste. Zo hoef ik niet tijdens een opdracht al op zoek naar een andere, dat doet het bureau voor me. Als ik te lang bij de gemeente zit, ga ik de directe contacten uit de zorg missen. Als ik lang in de zorg werk, ga ik de dynamiek van beleidsadvies bij gemeenten missen. Dus het is ideaal om het af te wisselen.

„Daarnaast ben ik ook houtbewerker. Ik maak onder meer pennen, wedstrijdbekers, vazen en sieraden. Vaak van hout dat van betekenis is voor mensen – bijvoorbeeld van een oud bureau uit de familie. Toen ik zelf een keer bij een voetreflextherapeut terecht kwam, vanwege een vastzittende schouder, was ik zo gefascineerd door de techniek dat ik er een opleiding in volgde en het nu zelf geef. Dat is wel echt mijn verhaal: als dingen leuk zijn, ga ik ermee aan de slag. Ik ben er ook van overtuigd dat als je iets doet wat je leuk vindt, dat dan groei en ontwikkeling ontstaat.”

uit

‘Mijn man en ik wonen al bijna zeven jaar in Putten bij het bos. We hebben in de loop der jaren zonnepanelen genomen en extra isolatie in de spouwmuren laten aanbrengen. Nu zien we met een slimme meter precies wanneer ik in de houtschuur bezig ben: dan gaat die verbruikspiek enorm omhoog. We hebben twee auto’s waarvan de ene een plug-in hybride is, en als je een beetje in de buurt blijft, rijden we die gratis.

„We hebben twee grote honden en de derde is op komst. Een van de volwassen honden is net geopereerd aan verkeerde botgroei, dat kostte ons 1.000 euro, maar het groeit heel snel weer terug. Onze dierenarts heeft gelukkig een abonnement waarmee je korting krijgt. Onze kat was de vijfhonderdste bezoeker, dus die kreeg een jaar lang gratis een abonnement.

„Mijn man en ik golfen allebei en dat kun je qua kosten zo gek maken als je zelf wilt. We zijn lid van een baan in Nunspeet en dan mag je elke dag de baan op. Daarnaast zijn we ook lid van ANWB golf, dan krijg je korting op andere banen. Het leuke aan de sport is dat je al snel zo’n vier uur buiten rondloopt. En je kop moet leeg zijn anders gaat het niet goed. Sommige mensen verdienen enorme bedragen met dat golfen maar dat is ons nog net niet gelukt.”

Netto inkomen: 3.000 euro per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.000 euro), mobiel/internet/tv (133 euro), verzekeringen (500 euro), kosten twee auto’s (110 euro), boodschappen (500/600 euro), abonnementen (20 euro), huisdieren (280 euro), sport (200 euro) Sparen: wat we overhouden Laatste grote aankoop: stofzuiger (199 euro)