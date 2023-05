Het ongrijpbare talent van ‘de diva op blote voeten’

Zelfs wie te jong is om de wereldwijde doorbraak van Cesária Évora (1941-2011) in de jaren negentig (bewust) mee te hebben gemaakt, herkent haar weemoedige stem en melancholische nummers als ‘Sodade’ waarschijnlijk meteen. En zelfs al spreek je de taal van ‘de diva op blote voeten’ niet, toch voelen de emoties waarover ze zingt diep doorleeft.

Évora deed iets uitzonderlijks: als vijftigjarige vrouw doorbreken „in een industrie die geobsedeerd was met schoonheid en jeugd”, zoals haar manager en vriend José da Silva vertelt in docu Cesária Évora. Haar succes was een combinatie van een unieke stem met het Kaapverdiaanse repertoire, een aansprekende persoonlijkheid én geluk, legt hij uit.

Het is vooral het ontstaan van die unieke persoonlijkheid die de film van Ana Sofia Fonseca mooi belicht via een combinatie van archiefbeelden en voice-overs door bekenden en familieleden van de zangeres. Fonseca slaagt er niet volledig in de complexiteit van Évora’s karakter over te brengen, zo duikt de film bijvoorbeeld pas laat in haar psychische problemen, terwijl die duidelijk eerder speelden. Bijna terloops wordt aangestipt dat ze zich als dertiger meer dan een decennium opsloot in haar huis en dat haar beruchte alcoholgebruik op en naast het podium een soort zelfmedicatie was.

Maar Fonseca weet via de liefdevolle vertellers wel goed het charisma en de veerkracht van Évora over te brengen. Zonder dat het voelt als een ‘slachtofferverhaal’ krijgen we de koloniale klassensamenleving mee waarin de getalenteerde zangeres opgroeide en die snoeihard was voor tegendraadse zwarte meisjes. Hoe Évora er alles aan deed om onafhankelijk te blijven en ze altijd al mensen met haar stem kon betoveren. Hoe ze het merendeel van haar leven doodarm bleef – iets wat haar tekende en mogelijk de reden was dat ze haar geld kwistig uitdeelde toen het wel binnenstroomde. Daar werd misbruik van gemaakt.

Maar het mooiste aan de docu is natuurlijk de stem van Évora zelf, die ruim baan krijgt en via de soundtrack zijn eigen verhaal vertelt.

Documentaire Cesária Évora Regie: Ana Sofia Fonseca. Lengte: 95 min. ●●●●●

