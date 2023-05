Europese Commissie maakt zich zorgen over nieuwe Poolse commissie

De Europese Commissie is „heel bezorgd” over de oprichting van een speciale Poolse commissie die Poolse politici streng moet controleren op Russische invloed. Dat schreef de Europese Commissie dinsdag in een verklaring. Deze omstreden Poolse commissie kan mensen uitsluiten van verkiezingsdeelname. De Europese Commissie vreest dat dit „de mogelijkheid van mensen om zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt, zonder eerlijk proces, kan beïnvloeden.”

Vorige week vrijdag stemde een meerderheid van het Poolse lagerhuis, de zogenoemde Sejm, voor de oprichting van een commissie die Russische inmenging in Polen gaat onderzoeken. Die commissie moet worden samengesteld door de Sejm.

Het hogerhuis heeft eerder tegen de wet gestemd, maar die komt er desondanks toch. Volgens critici krijgen de leden van de nieuwe commissie ongrondwettelijke macht. Zij kunnen bijvoorbeeld mensen voor tien jaar verbieden om een publiek of politiek ambt te bekleden. De conservatief-nationalistische regeringspartij PiS heeft een meerderheid in de Sejm en benoemt leden van de commissie. De oppositie vreest dat de wet misbruikt zal worden om de oppositie monddood te maken. De Europese Commissie gaat de nieuwe Poolse wet onderzoeken en „zal niet aarzelen om indien nodig onmiddellijk actie te ondernemen”, schreef ze in het statement.

