Een zoekende migrant in Frankrijk

Moeder Rose, uit Un petit frère, is al net zo vrijgevochten als de hoofdpersoon uit Jeune femme, de eerste film van regisseur Léonor Serraille uit 2017. Ook Rose is een jonge vrouw, wat betreft leeftijd verschillen ze niet zo veel, maar haar leven en dat van Paula, een model en muze die zich vrijvecht uit een giftige relatie, verschillen hemelsbreed.

Paula dwaalt door Montparnasse, Rose vindt een kamertje bij familie in een van die betonnen Parijse banlieus. Waar Paula een voorloopster was van typische millennials als Julie uit The Worst Person in the World of Signe uit Sick of Myself, heeft Rose al vier kinderen als ze eind jaren tachtig uit Ivoorkust naar Frankrijk komt. Twee heeft ze bij familie achtergelaten, de halfbroertjes Ernest en Jean neemt ze mee. Het zijn vrouwen uit verschillende milieus, maar met dezelfde daadkracht.

Je zou kunnen zeggen dat Serraille Jeune femme op haar eigen leven baseerde en Un petit frère op dat van haar schoonmoeder. In interviews vertelde ze dat ze, toen ze zelf moeder werd en het onvermijdelijke spiegelen en bespiegelen begon – over wat ouderschap is, en wat een begrip als familie betekent – sterk de behoefte voelde om het levensverhaal van haar partner te verfilmen. Hij kwam als kind uit Ivoorkust naar Frankrijk. Naar verluidt gaf hij haar alle vrijheid, maar wilde hij niet aan de film meewerken. Des te bijzonderder dat dit intieme integratieverhaal aanvoelt als een biografie. Dit is een film die niet vertelt, maar doet ervaren.

Un petit frère ging vorig jaar in première in Cannes. Op papier is het een slim geconstrueerde film. In de praktijk is het een niet te stuiten stream of consciousness die een paar decennia beslaat en afwisselend de perspectieven van moeder en zoons inneemt. In krap twee uur gaan twintig jaar voorbij. We zien moeder Rose volwassener worden, terwijl ze werkt, flirt, minnaars heeft en een relatie met een man aangaat voor wie ze naar Rouen verhuist. Daar pikken we de draad weer op en zien we de levenslustige vrouw als afwezige moeder. Iedereen zorgt voor iedereen, maar de kinderen zorgen vooral voor haar en elkaar.

Bacchanaal

Op een terloopse manier weeft regisseur Serraille de Franse klassieke poëzie die de jongens op school leren door de Ivoriaanse muziek de ze thuis luisteren. Ze blijft met haar camera dicht bij haar personages, zoekt naar een subjectieve manier van vertellen, die geen plot volgt, maar emoties. Het verhaal van de oudste broer Ernest is daarin het meest uitgesproken. Hij merkt dat zijn hoge schoolcijfers nooit genoeg zullen zijn om geaccepteerd te worden in de Franse samenleving. Als hij dan eindelijk werk heeft gevonden als docent filosofie, wordt hij nog steeds zonder reden opgepakt door de politie.

Op dat moment denk je terug naar een eerdere scène in de film, waarin een jonge Rose en haar collega’s door de eigenaar van het hotel waar ze werken worden uitgenodigd voor een jachtpartij annex personeelsfeestje op een landgoed. Het ontaardt al snel in een bacchanaal waarvan de resten de volgende ochtend als akelige koloniale stillevens voor zich spreken: de witte man omringd door gekleurde vrouwen in zijn bed, een hert en enkele patrijzen tussen de kristallen champagneglazen op de vleugel. Als je ziet dat Ernest jaren later soortgelijke problemen ervaart, vraag je je af: wat is er in Frankrijk eigenlijk veranderd sind Rose daar aankwam in de jaren tachtig?

De migratieachtergrond van Rose en haar kinderen is voortdurend aanwezig, maar Un petit frère is geen expliciet sociaal-geëngageerde film. Zo af en toe verwijst een kort journaalbericht naar de steeds minder tolerante migratiepolitieke situatie in Frankrijk. Maar het lijkt Serraille nooit te gaan om institutioneel onrecht, juist om de kleine vormen van ontheemding, klasse-onrecht en micro-racisme die mensen met een migratieachtergrond dagelijks meemaken. Haar film is een schaduwgeschiedenis van twintig jaar migratie in Frankrijk, waarin het extreemrechtse National Front van Jean-Marie Le Pen steeds meer voet aan de grond kreeg.

Arthouse Un petit frère. Regie: Léonor Serraille. Met: Anneballe Lengronne, Ahmed Sylla, Stéphane Bak. Lengte: 116 minuten. ●●●●●