Een fenomenaal nucleair visioen

Voor hardcore filmliefhebbers is Albert Serra al zeker vijftien jaar iemand naar wiens films reikhalzend wordt uitgekeken. Ze zijn vaak provocatief in hun compromisloosheid, en daarom soms een uitdaging: statig, taai, tijd wordt geboetseerd alsof het gestold kaarsvet is. Serra heeft bovendien een voorkeur voor kostuumdrama’s die de tijd nog verder laten vertragen en een goed gevoel voor Fassbinderiaanse camp. Maar het meest van al is hij geïnteresseerd in macht.

Pacifiction – een mengeling van de Pacifische Oceaan waar het verhaal zich afspeelt en het woord fictie – is zijn eerste contemporaine, en meest toegankelijke film. Al kan het ook net zo goed een film over de jaren zeventig zijn, toen Frankrijk daar nog bovengrondse kernproeven deed, of over overmorgen. In het overmorgen van de film dreigen nieuwe kernproeven. En ditmaal roeren de oorspronkelijke bewoners zich. Maar daar komt de Hoge Commissaris voor Frans-Polynesië, een magnifiek slaapwandelende Benoît Magimel, dag en nacht gehuld in wit linnen, slechts laat en mondjesmaat achter. Of hij heeft het al lang verdrongen.

Deze De Roller houdt kantoor in een nachtclub die Paradijs heet en waar vreemde mannen vreemde zaken doen.

Pacifiction is een postkoloniaal spionageverhaal, een mix van klassieke romans als Onze man in Havana en Hart der duisternis; een geile postmasculiene koortsdroom; een postnucleair visioen waar alle wolkende kleuren van schilder Paul Gauguin – die eind negentiende eeuw Tahiti droomde als een roze-oplichtend paradijs – residuen lijken van nucleaire fall-out. De film is lang en hypnotiserend, aan het einde zijn de beelden die Serra en zijn vaste camerapersoon Artur Tort op het filmdoek laten ontstaan soms alleen nog eenzame schilderijen. Fenomenaal. Verontrustend. De hemel in Pacifiction staat al lang in brand.

Arthouse Pacifiction. Regie: Albert Serra. Met: Benoît Magimel, Sergi López, Pahoa Mahagafanau. Lengte 163 minuten. ●●●●●