Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur bij Ajax. Dat meldt de club dinsdag. De beslissing van Van der Sar volgt op een voor Ajax slecht verlopen seizoen, waarin de Amsterdamse club geen enkele prijs pakte en zich niet kwalificeerde voor de Champions League. Van der Sar zei: „Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest.”

De voorzitter van de Raad van Commissarissen Pier Eringa schreef: „Wij wilden graag dat Edwin zou blijven, maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren. Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding. De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen.”

Van der Sar (52), die als voetballer carrière maakte als doelman bij onder meer Ajax en Oranje, trad in 2016 aan als directeur. Samen met coach Erik ten Hag, die kwam in 2018, en directeur voetbalzaken Marc Overmars bracht hij de Amsterdamse club tot grote hoogten. Vier keer op rij werden zij landskampioen, en Ajax leek zich even terug te nestelen in de internationale voetbaltop toen de club in 2018/2019 na overwinningen tegen topclubs Juventus en Real Madrid in de halve finale van de Champions League kwam. Daarin werden de Ajacieden uitgeschakeld in de slotseconden van de blessuretijd door Tottenham Hotspur.

Ten Hag vertrok in 2022 naar Manchester United. Ook Overmars stapte op na een NRC-onderzoek naar zijn grensoverschrijdende appjes. Sindsdien gaat het bergafwaarts met Ajax, wat Van der Sar flink wordt aangerekend. Coach Alfred Schreuder werd in januari ontslagen, waarna John Heitinga Ajax naar een teleurstellende derde plek in de Eredivisie leidde. Voor het eerst sinds 2009 belandt Ajax buiten de top twee. Ook kwam Van der Sar vorige week woensdag in opspraak omdat het Amsterdamse vrouwenelftal, dat de competitie won, geen huldiging op het Leidseplein kreeg.