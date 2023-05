Staking in Hollywood: De woede van 11.500 introverten

Onder de metershoge filmposters van Casablanca, Driving Miss Daisy en The Lord of the Rings aan de muren van de Warner Bros. Studios in Burbank lopen honderden scanderende schrijvers met opgeheven stakingsborden: „Je hebt de woede van 11.500 introverten op je hals gehaald.” En: „No wages, no pages.” Het is de grootste scenaristenstaking sinds 2007-2008, toen er honderd dagen gestaakt werd. Naar schatting kost de staking Hollywood zo’n 30 miljoen dollar per dag. Talkshows liggen stil, tv-series als een nieuwe Game of Thrones-spin-off lopen vertraging op, blockbusters als Blade zijn uitgesteld. Op de eerste dag van de staking zakten de aandelen in Netflix, Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery, Paramount Global en AMC Entertainment Holdings Inc allemaal in. En tóch liggen de gesprekken met de WGA na dertig dagen nog steeds stil. Het is de verwachting dat dit de langste staking in Hollywood ooit wordt.

Naast de duizenden leden van de Writers Guild of America (WGA) die zich op verschillende plekken in Los Angeles en New York verzamelen, lopen er in Burbank ook bekende acteurs, regisseurs en producenten mee. Iedereen weet: dit is een cruciaal moment voor héél Hollywood. Want als de schrijvers falen is de kans groot dat andere beroepsgroepen in Hollywood straks ook de klos zijn.

Voedselbonnen

Schrijfster Maya Houston staat te midden van de stakende menigte in Burbank. Terwijl haar collega’s de straat voor een studio-ingang bezetten, vertelt ze hoe benard de situatie in Hollywood is geworden: „Ik schreef mee aan het tweede en derde seizoen van Batwoman, maar dit jaar moest ik me aanmelden voor voedselbonnen om rond te komen.”

Voorheen waren er twee manieren om je brood te verdienen als schrijver in Hollywood: je verkocht scripts aan studio’s of je werd een seizoen lang als vaste schrijver aangenomen op een bestaand project. Maar de opkomst van streamingdiensten gooide alles overhoop. Waar schrijvers eerst residuals (een soort royalty’s) kregen als hun show opnieuw werd uitgezonden, werd verkocht aan andere landen, of op dvd werd uitgebracht, krijgen ze nu niks als een programma aanslaat op streaming. Daarnaast introduceerden streamers zogeheten ‘minirooms’, waar een kleinere groep schrijvers in kortere tijd kortere seizoenen schreef en ook niet meer nodig werd geacht op de set.

Houston vreest voor haar toekomst: „Zonder contact op de set, met ervaren schrijvers, producenten en showrunners, leer ik nooit de vaardigheden om zelf een serie te leiden. Dat was de enige manier waarop dit nog een houdbare carrière was.” En dan is er aan de horizon nog een groter gevaar: artificiële intelligentie (AI).

Bij het stoplicht staat WGA-aanvoerder Christina Walker: „Als we nu niet allemaal samenkomen en ‘nee’ zeggen tegen de studio’s dan kan het allemaal voorbij zijn. In het ergste geval is over twintig jaar alles AI en zijn er nog maar twee of drie mensen nodig om meerdere shows draaiende te houden. Dan mogen schrijvers alleen nog maar aanpassingen op door AI gemaakte scripts doen.”

De WGA wil onder andere dat scenaristen residuals krijgen (óók van streamers), leefbare inkomens en de garantie dat schrijvers niet zullen worden vervangen door kunstmatige intelligentie.

Als WGA-aanvoerder heeft Walker de taak om te zorgen voor veiligheid, orde, en informatievoorziening. „Maar mijn belangrijkste taak is om de moed erin te houden”, schreeuwt ze over de leuzen en toeters heen.

Om haar heen staan de scenaristen van Arrow, The Flash en andere stripboekenproducties van Marvel en DC. De staking van vandaag heeft namelijk een thema: superhelden.

Walker: „Dan weet je dat er bekende mensen komen. En zo’n thema maakt het ook nog een beetje gezellig.”

Soms lijkt de staking bijna op een festival. Welvarende schrijvers betalen foodtrucks om langs te komen en gratis lunch te maken voor de stakers. Grote bands als Weezer en Imagine Dragons komen langs om kleine concerten te geven. En op de plekken waar gestaakt wordt, is het een komen en gaan van bekende gezichten die benadrukken hoe belangrijk schrijvers zijn voor het creatieve proces. Jason Sudeikis, Colin Farrell, Mark Ruffalo, Kevin Smith, Bob Odenkirk, Rob Lowe, Tina Fey, Susan Sarandon; het is bijna een statement als je je steun niet betuigt.

En die steun is broodnodig, want iedereen verwacht dat de staking lang gaat duren. Minimaal net zo lang als de staking van 2007-2008, die honderd dagen duurde en grote impact had op de releasedatum en de kwaliteit van grote Hollywoodproducties zoals James Bond film Quantum of Solace. Veel stakende schrijvers verwachten dat de staking langer dan een half jaar zal duren, misschien zelfs een jaar. Studio’s zijn vooralsnog niet bereid om de eisen in te willigen. Ze hebben een lange adem: naar schatting ligt er nog genoeg materiaal op de plank om de bioscopen het komende jaar vol te houden.

Ondertussen hebben WGA-leden het zwaar. Ze kunnen niet schrijven, en hun vakbond verwacht dat en minimaal een paar uur per dag komen opdagen om te staken. Houston: „Om in de tussentijd rond te komen, ben ik op zoek gegaan naar een baan in een hele andere industrie”. Voor hoe lang? Dat weet ze niet.

Acteursstaking

Als de eisen van de scenaristen niet worden ingewilligd, is de kans groot dat ook acteurs in Hollywood gaan staken. Op 30 juni loopt ook hún contract met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) af. En hun eisen zijn opvallend genoeg dezelfde als die van de scenaristen. Het wordt steeds moeilijker om als acteur rond te komen, door inflatie en lage compensatie van streamingsdiensten. En ook de Screen Actors Guild (SAG) vreest ervoor dat AI-technologie op den duur in staat is om films te maken waar geen of minder acteurs voor nodig zijn. In de vierde week van de staking riep de SAG haar leden op te stemmen over de vraag of zij bereid zijn te staken als hun onderhandelingen deze zomer op niets uitlopen.

Mochten de 160.000 SAG-leden zich voegen bij de 11.000 stakende schrijvers, dan ligt Hollywood volledig plat. Nu al lopen er veel acteurs mee bij de stakingen. „Ik heb ‘ja’ aangevinkt in de stemming voor SAG”, zegt Sam Kwasman, die 17 jaar lang een van de stemacteurs was voor Donald Duck en naar Burbank is gekomen om zijn solidariteit te tonen.

Ook veel consumenten staan achter de scenaristen. De president van Warner Bros. Discovery, David Zaslav, gaf op 21 mei een speech op de Boston University en werd door de afstuderende toehoorders uitgejouwd. „Betaal je schrijvers!”.

En soms zijn de leuzen hier in Burbank amper te horen boven het geluid van toeterende automobilisten. Christina Walker onderbreekt af en toe het interview om te roepen naar de toeterende auto’s bij het stoplicht. „Ja! Blijf maar komen! Toeter, doe het, doe het! Ik kan je niet horen!”

Ze draait zich om: „Een harde toeter penetreert muren. Ze moeten er daarbinnen aan herinnerd worden dat we er nog zijn en elke dag zullen komen.”