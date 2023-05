De Engelse overheid omarmt de e-sigaret, maar die is óók verslavend. ‘We zijn allemaal gevallen voor de zoete smaken’

Tegenover de universiteitsbibliotheek in Manchester is de plek voor de rokers. Een paar groepjes studenten staan er te roken. De helft sigaretten, de andere helft e-sigaretten. Ofwel: ze vapen. Twee vriendinnen, Kate en Luka, zitten op een betonnen rand uit te puffen. „Zij is écht verslaafd. Zij weet er alles van”, zegt Luka. Kate glimlacht. „Ik kan best stoppen hoor. Kom over een jaar maar terug naar Manchester.” Maar het wordt wel moeilijk, geeft ze toe.

Waarom ze vapet? „De spanning. Het geeft me rust.” Ja, ze is afhankelijk van de nicotine. „En ik hou van die kersensmaak.” Ze heeft nooit gewoon gerookt. Een jaar geleden is ze begonnen. Waarom? Luka valt in de rede. „Het is de marketing. We zijn allemaal gevallen voor de kleuren, voor de zoete smaken.” Ze pakt de rode, langwerpige vaporizer uit haar broekzak. „En het leuke apparaat dat je in je hand hebt.”

De e-sigaret is in zijn twintigjarige bestaan erg populair geworden, over de hele wereld. Die populariteit zorgt voor twijfel en weerstand bij overheden en deskundigen. Het Verenigd Koninkrijk is qua gebruik koploper in West-Europa. In 2022 waren in Engeland, Wales en Schotland 4,3 miljoen vapers – 8,3 procent van de volwassenen en 7 procent van 11- tot 17-jarigen. In Nederland ging het in 2021 (over 2022 zijn nog geen cijfers bekend) volgens het Trimbos-instituut om 1,4 procent van de volwassenen.

Lees ook Voor scholieren in Parijs is ‘puffen’ het nieuwe roken

Vorige maand maakten de Engelse autoriteiten bekend dat een miljoen rokers dit jaar een gratis startersset voor e-sigaretten krijgen aangeboden als hulpmiddel om te stoppen met roken, omdat vapen veel minder schadelijk zou zijn. Dit stimulerende beleid staat diametraal tegenover wat andere landen doen. Australië kondigde recent een verbod op e-sigaretten aan. Alleen op doktersrecept zijn de zogeheten vaporizers nog te krijgen. Frankrijk gaat wegwerpvapes verbieden. In China, waar de meeste vaporizers worden geproduceerd, is op de binnenlandse markt de verkoop met zoete smaken verboden. Nederland gaat ook vanaf 1 oktober 2023 alle smaken verbieden die geen tabaksmaak hebben.

Het Engelse beleid laat de dilemma’s rond vapen goed zien. Roken is erg ongezond, dus het is beter als rokers overstappen naar vapen, is de redenering. De schade van vapen is minder groot omdat geen teer en koolmonoxide vrijkomen. Er komen echter wel dampen vrij, met daarin chemische stoffen waarvan de gevolgen op lange termijn nog grotendeels onbekend zijn. En de nicotine en andere stoffen in de vaporizers zorgen voor verslaving bij een nieuwe groep, vaak jonge gebruikers.

Wervende werking

In een grote stad als Manchester is in het centrum in elke straat wel een vape-winkel te vinden, waar felle kleuren en special offers klanten naar binnen proberen te trekken. Hier geen waarschuwende teksten zoals op de pakjes sigaretten (‘roken veroorzaakt longkanker’, ‘roken schaadt ongeboren baby’s’). In de winkels staat wel op de producten dat er „zeer verslavende” nicotine inzit. Op de vaporizer van student Kate staat Enjoy the happiness. De ouders van Kate en Luka zijn niet happy, denken ze. Daarom willen ze geen achternaam geven.

„Wat de Britten doen is zeker niet onze strategie”, zegt arts-epidemioloog Esther Croes, rookexpert bij het Trimbos-instituut. „Of de e-sigaret gezondheidswinst oplevert of juist gezondheidsschade geeft, is een geradicaliseerde discussie geworden, waarbij Engeland als een buitenbeentje in de wereld vooral gezondheidswinst ziet. Aan het andere uiterste zitten landen in Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten waar de e-sigaret helemaal verboden is. Nederland zit ergens in het midden.”

De zoete smaakjes hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren. En door een vorm van nicotine die zacht is in de keel raken jongeren snel verslaafd Esther Croes Arts bij het Trimbos-instituut

De e-sigaret kan volgens haar bij kleine groepen rokers nuttig zijn als middel om te stoppen met roken, liefst in combinatie met coaching. „Maar de meeste rokers vinden het product tegenvallen, blijven daarnaast ook roken of vallen helemaal terug. De afgelopen jaren hebben laten zien dat al die zoete smaakjes echt niet zo populair zijn onder rokers. De zoete smaakjes hebben wel een grote aantrekkingskracht op jongeren. En door een speciale vorm van nicotine, die zacht is in de keel, raken jongeren snel verslaafd. Zo is het ‘afstapproduct’ voor rokers een opstapproduct voor jongeren geworden.”

Lees ook over wetenschappelijk onderzoek: Hoe schadelijk is de e-sigaret?

Zeker in het Verenigd Koninkrijk is de e-sigaret een succes als recreatief product: onder jongeren tussen 11 en 17 jaar neemt het gebruik toe, ondanks een verbod op de verkoop onder 18 jaar. Onder jongeren was 7 procent in 2022 een frequente gebruiker, tegenover 3,3 procent een jaar eerder, aldus onderzoek van de organisatie Action on Smoking and Health (ASH). De wegwerpvape – de disposable – is de afgelopen twee jaar aan een enorme opmars bezig: 52 procent van de vapers in het VK gebruikten ze in 2022, tegen 7,1 procent in 2021.

De Britse zorgorganisatie NHS en het ministerie van Gezondheidszorg gaan niet in op vragen van NRC over het beleid. Een woordvoerder verwijst naar een blog. De kern is dat vapen als hulpmiddel voor het stoppen met roken goed is voor de publieke gezondheid, omdat het minder schadelijk is. Erkend wordt dat de langetermijneffecten onduidelijk zijn. Daarnaast komt er een programma om jongeren van het vapen af te houden, bijvoorbeeld een voorlichtingspakket voor scholen. „Dit programma is de eerste in zijn soort in de wereld”, schrijft het ministerie van Gezondheidszorg. Door een maas in de wet mogen winkeliers en fabrikanten de vape-kits vanuit marketingdoeleinden nog gratis weggeven. Het kabinet kondigde deze dinsdag aan hier een einde aan te maken.

Ook in het VK is er weerstand tegen het dubbele beleid. Een petitie van Geoff Worsley, een vader uit Abergele in Wales, waarin wordt opgeroepen tot veel strenger beleid om vaping onder jongeren tegen te gaan, kreeg meer dan honderdduizend ondertekenaars. Worsley pleit samen met de organisatie ASH voor veel strengere controles op de verkoop onder 18 jaar, de openlijke en opvallende verkoop aan banden te leggen en het omlaagbrengen van het nicotinegehalte.

Concentratieproblemen

Tom, een dertigjarige docent, heeft halverwege de middag buiten bij de faculteit Business & Law even een moment voor zichzelf, met een vaporizer in zijn hand. Ook hij wil niet zijn achternaam geven. Hij is een voorbeeld van een roker die met succes is overgestapt. „Ik rookte vanaf mijn twaalfde, maar vape al twaalf jaar. Het bevalt me prima.” Hij is ervan overtuigd dat het beter is, maar het kan nog steeds longziekten veroorzaken, weet hij. Maar het is wel goedkoper. Een wegwerpvape kost omgerekend zo’n 6,50 euro, voor zeshonderd ‘puffs’. Een pakje sigaretten kost zo’n 10 euro. En een sigaret rook je helemaal op, na één puff kun je de vaponizer weer even wegdoen.

De e-sigaret is in zijn twintigjarige bestaan erg populair geworden, zoals hier in Londen. Het Verenigd Koninkrijk is qua gebruik koploper in West-Europa. Foto Mike Kemp/Getty Images

De bekende vape-merken zijn Elf Bar, Juul, Vuse en Blu. Sommige zijn (deels) eigendom van tabaksfabrikanten. „De tabaksindustrie heeft nu een nicotine ontwikkeld met zouten die die hele scherpe smaak van nicotine hebben afgehaald”, zegt Esther Croes. De scherpe kick in je keel, waar jongeren bij de eerste sigaret nog voor terugdeinzen maar die rokers uiteindelijk zo lekker vinden, is daarmee weg. „Kinderen ademen nu ongemerkt nicotine in en raken daar snel verslaafd aan. Dat is heel kwalijk. Het is immoreel van de tabaksindustrie om jongeren op die manier verslaafd proberen te krijgen. Nicotine tast verbindingen in opgroeiende hersenen aan, waardoor je concentratieproblemen krijgt en je impulsen minder onder controle hebt.”

Aan Deansgate, een brede winkelstraat in Manchester, zit de winkel Taylor & Breeden, al sinds 1871. Eigenaar D. Shavkat – zijn voornaam houdt hij privé – heeft de winkel zeventien jaar. Hij verkoopt exclusieve sigaren, pijpen, tabak en mooie scheerspullen. En sinds een jaar of acht verkoopt hij ook vaping-producten. Hij moest wel. „Wij lopen niet zo voorop. Maar het ouderwetse roken is een uitstervende industrie. Rond 2014 sloeg het vapen aan. Maar vooral tijdens de pandemie werd het enorm.”

Met de duurdere vaporizers kun je zelf het nicotinegehalte langzaam verlagen, maar dat is omslachtig. Het schoonhouden van deze versie kost veel tijd. De wegwerpvariant verkoopt hij het meest. Er worden ook apparaten verkocht zonder nicotine, maar die zijn geen succes. „Nicotine er helemaal uithalen? Dan staat iedereen hier met zijn hoofd tegen de muren te bonken.”