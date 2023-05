Betere cognitie na een maagverkleining, maar waardoor?

Na een maagverkleining kan het functioneren van het brein verbeteren. Patiënten die na een maagoperatie beter scoorden op cognitieve testen, hadden minder ontstekingsstoffen in hun bloed en voelden zich minder vaak depressief. Dit blijkt uit een studie van het Radboudumc. De achteruitgang van de hersenen door obesitas, stellen de onderzoekers voorzichtig, is dus mogelijk omkeerbaar.

Het is vaker gebleken dat mensen na een maagverkleining cognitief beter presteren dan daarvoor. Maar de uitkomsten van dergelijk onderzoek zijn niet altijd eenduidig. De vraag is ook wat de vooruitgang precies veroorzaakt, omdat er in het lichaam van alles tegelijk verandert als mensen veel gewicht verliezen. Meer beweging en een beter gemoed kunnen ook invloed hebben, schrijven de onderzoekers dinsdag in JAMA Network Open

De Nijmeegse onderzoekers wilden weten wat de relatie is tussen enerzijds cognitief functioneren en aan de andere kant veranderingen van hormonen die door het vetweefsel gemaakt worden, sluimerende ontstekingen in het lichaam, gemoedstoestand en beweging. Bij obesitas zijn bepaalde ontstekingsmarkers in het bloed verhoogd, met name het eiwit CRP (uit de lever) en het hormoon leptine (uit vetweefsel). Wat dit voor het cognitief functioneren van obesitaspatiënten betekent, is nog niet helder.

Zo’n dertig kilo lichter

In deze studie werden 156 patiënten van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate, grotendeels vrouwen, onderzocht voordat ze de maagverkleining met een omleiding van het spijsverteringskanaal kregen. Zij deden uiteenlopende testjes om bijvoorbeeld hun concentratie, hun geheugen en verbale reactie te testen. In een vragenlijst moesten ze aangeven of ze zich in de afgelopen twee weken depressief hadden gevoeld en welke fysieke inspanning ze hadden geleverd. Ook hun bloed werd onderzocht. Een half jaar later, en gemiddeld zo’n dertig kilo lichter, kwamen ze op herhaling.

Bij de tweede meting bleek dat 44 procent na zes maanden cognitief vooruitgegaan was. De lat lag vrij hoog: deelnemers werden pas meegerekend bij de groep ‘verbeteraars’ als ze 20 procent beter scoorden. Beide groepen hadden betere ontstekingswaarden, en ook depressieve gevoelens waren in beide groepen minder. Maar bij de ‘verbeteraars’ was dat allemaal sterker dan bij de groep bij wie het brein minder was verbeterd.

Het is mogelijk, schrijven de onderzoekers, dat verlaging van CRP en leptine, en minder depressieve gevoelens verklaren dat de cognitie verbetert. Maar op de vraag wat er nu precies gebeurt in de driehoek van obesitas, depressie en het cognitie, moeten zij het antwoord schuldig blijven. „Alle factoren zijn met elkaar verbonden”, schrijven ze, „het is moeilijk om oorzaak en gevolg aan te wijzen.”

Bovendien zijn er nog veel meer invloeden. Mensen met obesitas worden over de hele linie gezonder na een maagverkleining – ook diabetes type 2 en hoge bloeddruk nemen af. In hoeverre al die afzonderlijke factoren de cognitie veranderen, moet nog in kaart worden gebracht.