Wat als de gemeente je bijstand terugvordert, terwijl je die zojuist hebt vergokt?

Het voelde als ‘monopolygeld’. Het was een donkere periode in m’n leven. Ik zette alles zo snel mogelijk weer in. Als ik won, voelde ik me oké. Ik wist niet dat je alles moest bijhouden. Iedereen mag toch naar het casino? Ik máákte geen winst. Ik dacht dat je tot 1.000 euro mocht gokken in de bijstand.

Voor de zes zaken over gokken in de bijstand heeft rechter Georgette Hink van de Centrale Raad van Beroep deze dag eigenlijk te weinig tijd. Drie keer stuurt ze partijen naar de gang voor een schikking, wat tweemaal lukt, maar wat ook een kwartier extra kost. Steeds legt ze uit waar het lange „wachten op de gang” door kwam. „Maar ook voor uw zaak zal ik alle tijd nemen.” Er blijkt geen tijd voor de lunch.

Bij zes burgers is de bijstandsuitkering ingetrokken, herzien en vervolgens teruggevorderd, omdat ze op gok-inkomsten werden betrapt. De oudste zaak dateert uit 2016, alle andere uit 2018 of ’19. Dit zijn de volhouders. Mensen die zich dubbel gestraft voelen of ‘niet gehoord’, wat zeker drie keer wordt verkondigd.

Soms zijn ze na een tip betrapt, soms bij een reguliere controle. Dan moeten ze op het stadhuis hun bankafschriften komen laten zien. Als daar opnames ín een casino of stortingen van gokbedrijven op staan, moet voor deze ‘alternatieve geldstroom’ een administratie van álle inzetten, geboekte winsten of verliezen zijn. Omdat vrijwel niemand daarover beschikt, laten lokale overheden het recht op bijstand in die maand dan vervallen. En ze vorderen het betaalde terug.

Deze ochtend is de hoogste individuele schuld aan de gemeente 13.000 euro. De laagste 1.100 euro. Iedereen is aan het afbetalen, meestal met zo’n 60 euro per maand. Tweemaal barsten mensen in huilen uit van de spanning. Rechter Hink begint steevast met: „Hoe gaat het nu met u?” Eén appellant is inmiddels met AOW, één heeft een baan, in de gokverslavingszorg – o, ironie.

Er is één keer een tolk Arabisch nodig, voor een ex-vluchteling uit Syrië. Vijf van de zes burgers hebben een migratieachtergrond, allen uit Rotterdam. De enige witte persoon is een oudere Limburger. Vrijwel iedereen heeft meer schulden. In vijf zaken wordt casinobezoek of online gokken erkend. Drie noemen verslaving als motief, voor twee was het casino een uitje. Voor de Limburger ging het om het entertainment en de gratis koffie. De rechter constateert pinopnames en stortingen in casino’s „die vragen oproepen”.

Aan de andere kant zitten de ‘gemachtigden’, de huisjuristen van de gemeente die in de pluralis majestatis spreken: „B en W zijn van mening.” Ze leggen uit dat de inlichtingenplicht objectief is. Dat iedereen zijn inkomsten moet melden. Dat slechts héél schrijnende ‘bijzondere omstandigheden’ een uitzondering verdienen. De rechter vraagt steeds of er ‘ruimte’ is om de kwestie te schikken.

Advocaten betogen dat hun cliënten onwetend waren, door verslaving of gebrekkige overheidsinformatie. De administratieplicht bij gokken wordt een utopie gevonden. Het is „algemeen aanvaard” dat gokken synoniem is met verliezen. Het automatisch vervallen van het hele recht op bijstand zou daardoor al onredelijk zijn. Juridisch werd aangeknoopt bij een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam die pintransacties in het casino gelijkstelt aan de geschatte inkomsten. Maar gemeenten geloven liever dat je bij gokken ook meer kan winnen dan je inzet.

Advocaten prijzen die uitspraak als voorbeeld van de meer ‘menselijke maat’. En contrasteren die met gemeenten die aannemen dat je met gokken grote winsten kan boeken. In twee zaken schikken gemeente en inwoner vandaag, waardoor de schuld wordt verminderd of kwijtgescholden. In de vier resterende krijgen de bezwaar makende burgers half april gelijk. De Raad blijkt ‘Rotterdam’ te volgen. Iemand in de bijstand die gokt, mag voortaan met de pintransacties in het casino aannemelijk maken welke bedragen zijn ontvangen. Gemeenten mogen niet langer het recht op bijstand altijd helemaal terugvorderen.

Procespartijen Rechter: mr. G.M.G. Hink Advocaten: mr. D. Matadien, mr. H.M. Hueting, mr. R.M.J. Schoonbrood, mr. R. Küçükünal, mr. G.A.S. Maduro

