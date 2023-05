Servische demonstranten slaags geraakt met NAVO-militairen in Kosovo, spanningen lopen op

In het noorden van Kosovo zijn de spanningen snel opgelopen naar aanleiding van lokale verkiezingen vorige maand. Etnische Serviërs raakten maandag slaags met KFOR-militairen, de vredesmacht van de NAVO in Kosovo, toen ze probeerden gemeentekantoren te bestormen. De demonstranten wilden voorkomen dat vorige maand gekozen etnisch Albanese burgemeesters daar hun post kwamen innemen, melden internationale persbureaus. Zeker 25 NAVO-militairen en meer dan 50 Servische demonstranten raakten gewond.

Er wonen voornamelijk etnische Serviërs in de vier noordelijke gemeenten waar de Albanese burgemeesters zijn verkozen. Het merendeel van de inwoners in die gebieden heeft de verkiezingen geboycot en erkent daarom de Albanese vertegenwoordigers niet. De spanningen liepen eind vorige week al hoog op: Servische demonstranten voerden toen ook al actie bij de gemeentehuizen, waarbij zeker tien mensen gewond raakten. Naar aanleiding daarvan bracht Servië zijn leger in de hoogste staat van paraatheid en verplaatste militairen richting de Kosovaarse grens.

Volgens de politie verzamelden Serviërs zich maandagochtend bij drie van de vier gemeentegebouwen. Vooral in de plaats Zvecan, zo’n 45 kilometer van de hoofdstad Pristina, probeerden de demonstranten met geweld het gebouw binnen te dringen. De NAVO-militairen gebruikten traangas om de demonstranten uiteen te drijven en om, naar eigen zeggen, de vertegenwoordigers te beschermen. De Serviërs gooiden onder meer traangas en stenen terug. Ook werden voertuigen vernield en in brand gestoken.

Servië erkent de onafhankelijkheid van Kosovo (sinds 2008) niet en beschouwt het land als provincie van Servië. Er zijn zo’n 3.800 KFOR-militairen door de NAVO in Kosovo gestationeerd, maar die werden tot nu toe zelden ingezet.

Lees hier verder over de spanningen in Kosovo: De woorden oorlog en Balkan vallen weer in één onheilspellende zin