Poolse president ondertekent omstreden wet, oppositie vreest onderdrukking

De Poolse president Andrzej Duda heeft maandag gezegd dat hij een wet gaat ondertekenen waarvan critici vrezen dat deze misbruikt zal worden om oppositieleden de mond te snoeren. Dat melden internationale persbureaus. De wet schrijft voor dat streng onderzocht mag worden of Poolse politici beïnvloed worden vanuit Rusland. Vorige week ging het Lagerhuis al akkoord met de wet, maar critici hoopten op een veto door de president.

Onder de wet wordt een commissie opgericht, die onderzoek gaat doen naar Russische inmenging in Polen. Als dat het geval is, kan de commissie Poolse politici tot tien jaar lang verbieden om een publiek ambt te bekleden. Het is al bekend dat de commissie onderzoek wil doen naar de oppositiepartij van oud-premier Donald Tusk. Hij wordt ervan beschuldigd onder invloed van het Kremlin te hebben gestaan en zo Polen afhankelijk te hebben gemaakt van Russisch gas.

Oppositieleden ontkennen dat en hebben de wet de bijnaam ‘Tusk-wet’ gegeven, omdat ze het zien als een poging om hem en andere oppositieleden uit te sluiten van de parlementsverkiezingen die in oktober of november zullen plaatsvinden. Het eerste rapport van de onderzoekscommissie wordt verwacht in september, net voor die verkiezingen.