Kyiv vijftiende nacht in mei onder vuur, ook luchtaanvallen in Odesa

Kyiv is in de nacht van zondag op maandag opnieuw aangevallen door Russische raketten en drones, melden internationale persbureaus. Daarbij zijn meerdere gebouwen beschadigd, doden vielen er voor zover bekend niet. Het is de tweede nacht op rij en de vijftiende in mei dat Rusland Kyiv onder vuur nam.

Volgens persbureau Reuters maakte Oekraïne zo’n veertig raketten en drones onschadelijk. De Oekraïense luchtmacht spreekt van grotere aantallen: 37 raketten en 29 drones. De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitschko, zei op Telegram dat „onze luchtverdediging werkt”. Explosies waren volgens hem in meerdere wijken van de stad te horen.

In de nacht van zaterdag op zondag vonden in Kyiv ook al zeer zware raket- en droneaanvallen plaats. Daarbij vielen twee doden en raakten drie personen gewond. Volgens Oekraïne gebruikte Rusland door Iran gemaakte Shahed-drones. De aanval van zondag vond plaats op de dag dat Kyiv diens stichting in het jaar 482 vierde.