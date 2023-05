Oeganda voert strenge lhbti-wet definitief in, 20 jaar cel of doodstraf voortaan mogelijk

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft maandag een zeer strenge anti-lhbti-wet definitief aangenomen, melden internationale persbureaus. „Medeplichtigheid” aan „lhbti-praktijken” wordt verboden, wat onder meer betekent dat lhbti’ers geen medische zorg krijgen of een huis kunnen huren. In het ergste geval geldt de doodstraf, als iemand seks heeft met een minderjarig persoon van hetzelfde geslacht of als de „dader” hiv-positief is.

Ook het „bevorderen van” en „aanzetten tot” homoseksualiteit is voortaan strafbaar: twintig jaar cel. Museveni voorkomt daarmee onder meer dat journalisten en hulporganisaties zich in Oeganda inzetten voor lhbti-rechten. Dit durfden zij voor de invoer van de nieuwe wet al niet meer te doen.

Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht waren, net als in dertig andere Afrikaanse landen, al verboden. President Museveni voert de nieuwe anti-lhbti-wet in omdat hij homoseksualiteit „niet vindt passen” bij de Oegandese cultuur. Hij beschuldigt westerse landen daarnaast van het uitvoeren van een lhbti-agenda en het „opleggen van hun praktijken aan andere mensen”.

Donkere en trieste dag

Activiste Clare Byarugaba spreekt van een „erg donkere en trieste dag voor de Oegandese lhbti-gemeenschap en daarmee heel Oeganda”. Volgens haar heeft president Museveni „door de staat gesponsorde homofobie en transfobie gelegaliseerd”, zegt ze tegen persbureau Reuters.

Mensenrechtenadvocaat Stella Nyanzi liet eerder tegen NRC weten dat de bevolking lhbti’ers niet per definitie afkeurt. „Homofobie wordt aangewakkerd, de bevolking wordt gemanipuleerd.” Dit doet de regering met gebruik van desinformatie, waarin zou worden gesuggereerd dat lhbti’ers uit zijn op het misbruiken van kinderen.