Geen sombere bespiegelingen vandaag maar royalty! Het is feest in Amman, want de Jordaanse kroonprins Hussein bin (zoon van) Abdullah (28) gaat donderdag trouwen en dat zullen we weten ook. Zijn moeder, koningin Rania, heeft al een heleboel foto’s van de bruid, de Saoedische architect -Rajwa Al Saif (29), de bruidegom en verdere familie op haar Instagram gezet. Nooit gedacht dat ik nog eens naar The Tatler zou kijken. Maar de website van dit royaltyblad heeft óók volop foto’s: Rania met Rajwa, Rania met haar moeder en haar dochters, de prinsessen Iman en Salma, allemaal in de prachtigste jurken. Plus de achter-de-schermenvideo van -Rajwa’s traditionele prehuwelijkspartij, het hennafeest! „Rajwa Al Saif [..] heeft al een nauwe band met haar toekomstige schoonmoeder”, constateert de auteur van het artikel.

„De koninklijke bruiloft van het jaar”, juicht Mailonline. De auteur daarvan weet dat uw en mijn koning en koningin, plus de kroonprinses onder de eersten waren die de uitnodiging voor het huwelijk accepteerden (ja ze gaan, zo is bevestigd op de website van het koninklijk huis). Verder komen onder veel anderen ook de Belgische koning met dochter, diverse Scandinavische (kroon)prinsen en -prinsessen en twee Japanse prinsessen. Ik kon niet meteen een Britse koninklijke afvaardiging vinden; die zitten nog bij te komen van de kroning misschien.

Ik moet toch een beetje somberen: wie er vast niet bij zal zijn is prins Husseins voorganger als kroonprins, Hamza bin Hussein, de halfbroer van koning Abdullah die sinds twee jaar met zijn gezin en een spreekverbod gedwongen thuis zit. Het is niet alleen maar feest in de familie. Hamza werd in 2004 afgezet als troonopvolger, en de Saoedische kroonprins, Mohammed bin Salman, u komt hem op deze plaats wel vaker tegen, zou in 2021 hebben gecomplotteerd om hem in plaats van Abdullah op de troon te zetten.

De betrekkingen tussen Abdullah en de Saoedische kroonprins waren destijds al niet zo lekker, dat begrijpt u wel uit de beschuldigingen aan zijn adres (of die nu op waarheid berusten of niet) maar ze werden daardoor natuurlijk nog on-lekkerder. En dat terwijl Jordanië een van de armste Arabische landen is, al ziet u dat aan de koninklijke bruiloft niet af, en van Saoedische investeringen en goedertierenheid afhankelijk is.

De jeugdwerkloosheid beloopt tegen de 40 procent – hier 7,8 procent – dat doet niet veel goeds met de stabiliteit. Er werken ongeveer een half miljoen Jordaniërs in Saoedi-Arabië, die miljarden dollars terug naar huis sturen die daar dringend noodzakelijk zijn. Riskant: gastarbeiders kunnen huppetee een land worden uitgezet als hun gastheren dat zint. De Saoedische autoriteiten kieperden in 1990 binnen enkele weken honderdduizenden Jemenieten het land uit als straf voor de weigering van hun regering afstand te nemen van Saddam Husseins bezetting van bevriend Koeweit.

De onderlinge sfeer is inmiddels wel een beetje verbeterd. Het feit van een Saoedische bruid in Jordanië kan geen kwaad, en de Saoedische kroonprins is zoals u weet de laatste tijd een stuk staatsmannelijker geworden. Vorig jaar juni ging hij voor het eerst in vijf jaar in Amman bij koning Abdullah langs, en u heeft zelf kunnen zien hoe warm hij eerder deze maand de koning en diens kroonprins in Jeddah voor de Arabische top verwelkomde. Aan de andere kant: de Syrische president Assad werd óók zo warm ontvangen.

Maar ik kijk al uit naar de trouwfoto’s in The Tatler.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.