‘Harp next level’: harpist Joost Willemze is de Dutch Classical Talent van 2023

Om zijn „enorme dynamische en emotionele bereik van subtiel tot rock” en zijn „no mercy” heeft harpist Joost Willemze (27) zondagmiddag de finale van de Dutch Classical Talent wedstrijd gewonnen. „Harp next level”, zo roemde de vakjury Willemze bij de uitreiking van de 10.000 euro prijzengeld in TivoliVredenburg in Utrecht. Het Dianto Reed Quintet won de publieksprijs en daarmee een concert in TivoliVredenburg in seizoen '24/'25.

Dutch Classical Talent (tot 2012 bekend als ‘Het Debuut’) is een traject voor jonge, succesvolle musici. Ze krijgen coaching in het samenstellen en vormgeven van een eigen concertprogramma en de kans om die in vijftien concertzalen uit te proberen. Aan het einde van een traject beslist een jury in een finale wie de Dutch Classical Talent van dat jaar is. Dit seizoen presenteerden naast Willemze en het Dianto Reed Quintet ook contrabassist Sasha Witteveen (20) en het saxofoon-fagotduo Dulfer & Witteveen (Thomas Dulfer, 29 en Deborah Witteveen, 27) zich. Eerdere winnaars zijn het Berlage Saxophone Quartet, accordeonist Vincent van Amsterdam en cellist Maya Fridman. De talenten in het traject volgend seizoen zijn Mattias Spee (piano), Gerbrich Meijer (klarinet), Shane van Neerden (piano) en Georgia Burashko (zang, mezzosopraan).

