Voorlopig akkoord bereikt over verhoging schuldenplafond Verenigde Staten

Het Witte Huis en de onderhandelaars van de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben zaterdagavond een overeenkomst bereikt over de verhoging van het schuldenplafond. Daarmee lijkt de afbetaling van Amerikaanse schulden verzekerd en een financiële crisis met mogelijk internationale uitstraling afgewend. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door het Huis en de Senaat.

President Joe Biden en de Republikeinse leider in het Huis, Kevin McCarthy, gaven zaterdag ieder voor zich een verklaring uit – en uit de koelte van beide verklaringen sprak nog de ergernis over de lange onderhandelingen. Biden karakteriseerde het „principe-akkoord” in een schriftelijke verklaring als „goed nieuws voor de Amerikanen”. Daarmee is volgens Biden voorkomen dat de Verenigde Staten in gebreke hadden moeten blijven tegenover hun schuldeisers, „wat had zullen leiden tot een economische recessie, verwoeste pensioenfondsen en miljoenen verloren banen”.

Biden zei dat er een „beperking” van de uitgaven is afgesproken, zoals de Republikeinen wilden, maar dat „vitale programma’s voor werkende mensen” worden gespaard. Volgens hem zijn ook de belangrijkste prioriteiten van hemzelf en de Democraten in het Congres gewaarborgd.

Dat was beslist niet de boodschap die speaker McCarthy overbracht in zijn korte verklaring ten overstaan van de pers. Hij noemde alleen de winstpunten voor de Republikeinen. Volgens hem is een „historische beperking van de overheidsuitgaven” afgesproken. Hij zei dat er „geen nieuwe belastingen” zullen komen, „geen nieuwe overheidsprogramma’s” en dat de „greep van de overheid wordt beperkt”.

Een compromis

Biden noemde het akkoord „een compromis, wat betekent dat niet iedereen krijgt wat-ie wilde. Zo gaat het als je verantwoord bestuurt.” Daarmee erkent hij expliciet dat hij van zijn aanvankelijke positie is afgestapt. Biden weigerde lange tijd te onderhandelen over de verhoging van het schuldenplafond, noodzakelijk om aan reeds aangegane financiële verplichtingen te voldoen.

McCarthy onderstreepte dat er „nog veel werk moet worden verzet” voordat de wet naar het Huis en vervolgens naar de Senaat kan gaan voor de stemming. Op zondag, zo beloofde hij, is het concept van de wet klaar, woensdag kan er dan over worden gestemd. Maandag is het Memorial Day, een vrije dag in de Verenigde Staten.

Amerikaanse media berichtten dat het gaat om een verhoging van het schuldenplafond voor de duur van twee jaar. Minister Yellen van Financiën had op vrijdag de druk op de onderhandelingen nog eens verhoogd door bekend te maken dat volgens haar inschatting de Amerikaanse regering, zonder een akkoord, vanaf 5 juni haar schulden niet meer zou kunnen betalen. In de overeenkomst zouden de Defensie-uitgaven buiten schot blijven.