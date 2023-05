Tenminste 1 dode en 3 gewonden in Kyiv bij drone-aanvallen op feestdag

Bij drone-aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag is zeker een persoon om het leven gekomen in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Drie mensen raakten gewond. Dat melden internationale persbureaus op basis van Oekraïense autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, kwam een 41-jarige man om het leven nadat brokstukken van een uit de lucht geschoten drone op een tankstation neerkwamen.

Drone-aanvallen op Kyiv komen veelvuldig voor sinds het begin van de oorlog, maar zelden zo grootschalig. Volgens Serhi Popki, het hoofd van het militaire bestuur van Kyiv, werden dit keer gedurende vijf uur ruim veertig drones onderschept. Rusland gebruikte volgens Popki door Iran gemaakte Shahed-drones bij de aanval. De zogenoemde kamikazedrones worden geprogrammeerd om op een bepaald doelwit af te vliegen en te exploderen en zijn een goedkoop alternatief voor luchtraketten.

De aanvallen op Kyiv vinden plaats op de dag dat de hoofdstad diens stichting in het jaar 482 viert. Oekraïense gezagsdragers suggereerden dat de aanval dit keer grootschaliger was dan gebruikelijk vanwege de feestdag. „De geschiedenis van Oekraïne is een al lange tijd een grote irritatie voor de onzekere Russen”, schreef Andri Jermak, de hoogste adviseur van president Zelensky, op Telegram.

Niet alleen Kyiv lag onder vuur: in de noordoostelijke Oekraïense provincie Charkiv kwamen volgens de gouverneur van de provincie twee mensen bij drone-aanvallen om het leven. Ook in de Russische provincie Krasnodar, aan de Zee van Azov, vonden drone-aanvallen plaats. Volgens door persbureau Reuters geciteerde lokale bestuurders onderschepte het Russische afweergeschut daar drones die vanuit Oekraïne in de richting van olieraffinaderij Ilski vlogen.

