Rapper Boef: live met Wilders, Lil Kleine en een statement tegen ‘cancellen’

‘Fuck de cancel cultuur!”, schreeuwt rapfenomeen Boef als Lil Kleine zijn bivakmuts afdoet en het publiek in de Afas Live elektrocuteert. „Ik hou echt van deze man.” Die bivakmuts is een thema vanavond, het grootste liveconcert van Sofiane ‘Boef’ Boussaadia (29) ooit. Zijn tweede vandaag – door de pijlsnelle kaartverkoop besloot Boef er een extra matinee voor te plakken.

Dat Boef een veelbesproken artiest is laat hij vanavond graag weten. Zo zien we deepfake video’s van Geert Wilders, Humberto Tan en Jan Roos, die zeggen dat ze groot fan zijn en dat het vanavond ‘rwina’ wordt. Een directe sneer naar alles waar Boef tegen is: de media, de staat, de cancel cultuur. Een groep van zo’n twintig achtergronddansers helpt bij het zetten van die toon door de hele avond in bivakmutsen te dansen. Het blijkt ook een inventieve manier om gastartiesten het podium op te halen. Onder andere Ronnie Flex en Dopebwoy verstoppen zich onder mutsen en komen hun hits met Boef ‘Come Again’, ‘Al die dagen’ en ‘TikTok’ spelen.

En dus ook Lil Kleine. De Amsterdamse rapper kwam vorig jaar in opspraak na mishandeling van zijn ex-vriendin Jaime Vaes en zat een tijd in voorarrest. Bovendien zegde label Sony de samenwerking met hem op en stopte radiostations met het draaien van zijn muziek. Gecanceld, zou je kunnen zeggen. Vanavond blijft daar niets van over. Een dag eerder maakte hij zijn muzikale comeback. Het nummer ‘Pornstar Martini’ (met Boef en $hirak), kwam direct op nummer 1 de top 50 binnen. Op zijn nummer ‘Herinnering’, dat op Boefs nieuwste album Luxeprobleem staat, doet Lil Kleine „zijn kant van het verhaal” (lees: boort hij Vaes de grond in). De track werd een recordaantal van 846.000 keer gestreamd op de eerste dag. Boef wil „niemand de mond snoeren”, én weet dat hij streamingrecords zal breken met dit soort samenwerkingen.

Na zijn vierde nummer één-album in vijf jaar valt niet te ontkennen dat Boef de baas is geworden van de hedendaagse Nederhop. De kracht zit in zijn range: van strakke, vernuftige rap tot dansbare hits en persoonlijke nummers over gevoelens. Al zorgt dat vanavond voor een rommelig verloop – binnen een paar minuten gaan van emotioneel naar uitzinnig springen, wekt de indruk dat hij opvulling zoekt om de show te rekken.

Het publiek kan het niet schelen: de zee van iPhone-zaklampen die de AFAS in lichterlaaie zet, dooft niet meer. Boefs grootste fans zijn gen-Z’ers, en daar speelt de show op in: op het grote scherm verschijnen vlogs van Boef en de dansers doen TikTok-dansjes. Een tienermeisje roept naar haar vriendinnen: „Ik houd zó veel van Boef. Ik ga bijna out!” Boef roept dat zijn oren pijn doen van al het geschreeuw. „Maar dat maakt niet uit want die fissa is LIT!”

Recensie Rap Boef. Gehoord: Afas Live 27/5. ●●●●●

