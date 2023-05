PSV met tweede plek naar voorronde Champions League, Ajax in play-offs Europa League

In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft FC Twente zondag overtuigend met 3-1 van Ajax gewonnen. In Alkmaar won PSV op het nippertje van AZ met 2-1. Feyenoord had de kampioensschaal al binnen, maar werd in eigen Kuip door Vitesse met 1-0 verslagen.

Dat Feyenoord direct naar de groepsfase van de Champions League door mocht, was exact twee weken geleden al verzekerd toen de Rotterdammers de kampioensschaal bemachtigden. Het was echter tot de laatste speelronde spannend wie de drie daaropvolgende plekken zou pakken. Zondag werd duidelijk dat PSV tweede, Ajax derde en AZ vierde is geworden.

Europese tickets

Dat betekent dat de Eindhovenaren door zijn naar de voorronde van de Champions League. Ajax mag zich gaan bewijzen in de play-offs voor de Europa League. AZ heeft zich geplaatst voor de voorronden van de Conference League.

De nummers vijf tot en met acht zullen in een minitoernooi bepalen wie het laatste Europese ticket pakt: de tweede voorronde van de Conference League. Deze strijd gaat tussen FC Twente, Sparta, FC Utrecht en sc Heerenveen.

Voor FC Groningen, dat al van degradatie verzekerd is, was de laatste speelronde er één om snel te vergeten. In de Euroborg werd de ploeg met maar liefst 5-0 van de mat getikt. Het was de 24ste nederlaag voor de hekkensluiter van de Eredivisie. Voor Cambuur Leeuwarden, dat ook afzakt naar de Keuken Kampioen Divisie, was er in de laatste speelronde juist nog wel wat te vieren. De Friezen versloegen RKC Waalwijk in eigen huis met 4-0.