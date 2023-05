Parkeren kost 50 euro, ook al sta je maar vijf minuten: het Scheveningse experiment dat het internationale nieuws haalde

„Wat, vijftig euro?!” Maaike is net met haar man vanuit Brabant naar het Scheveningse museum Beelden aan Zee komen rijden. Al een half uur hebben ze rondgereden in hun donkergrijze BMW op zoek naar een parkeerplek, om uiteindelijk toch weer in de straat van het museum terecht te komen, pal aan het strand. Geschrokken van de prijs haast Maaike – die haar achternaam niet wil delen – zich terug achter het stuur. „We gaan toch maar even zoeken naar een parkeergarage.”

En dat is precies hoe de gemeente Den Haag het bedacht heeft. Om de buurtbewoners te ontzien van de parkeeroverlast van de dagjesmensen, is er sinds 1 mei een experiment opgezet in vijf straten in Scheveningen. Het zijn de straten rondom het museum. En één verderop, bij de parkeerplaats van de Oranjeflat. Het concept: parkeren kost er vijftig euro. Of het nu voor vijf minuten is, of voor een hele dag. Het is overigens geen unicum: in het Zeeuwse Veere gebeurt het al, maar dan met beduidend minder negatieve publiciteit dan in de hofstad.

De gemeente Den Haag benadrukt dat het nog een proef is, een probeersel. „Zoals er wel vaker dingen worden geprobeerd,” zegt de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Anne Mulder (VVD). En dus gaf de gemeente er geen ruchtbaarheid aan. Daar baalt de woordvoerder „met de kennis van nu” wel van.

Aanvankelijk ging het allemaal zoals de gemeente beoogde: in lokale media werd bericht over vijf straten waar een experiment zou gaan plaatsvinden. Tot de proef in de meivakantie opeens nationaal en zelfs internationaal nieuws werd. „Tien minuten parkeren in Scheveningen? 50 euro”, was overal te lezen. Terwijl, „het gaat écht maar om vijf straten!”, zegt de woordvoerder.

Waterbedeffect

De Harteveltstraat is een aaneenschakeling van bakstenen huizen uit de late jaren twintig van de vorige eeuw, met wit geverfd houtwerk, brede erkers en voortuinen waarin veelal bloembakken, elektrische fietsen en surfplanken staan opgesteld. Vanuit haar voortuin kijkt Diana Schaap uit op het museum en de naastgelegen strandopgang. Haar straat is een van de vijf straten.

Foto Bart Maat

Haar auto staat voor de deur. Maar op een zonnige vrijdagmiddag als deze haalt ze die niet van zijn plaats. Zeker niet nu het ook nog Pinksterweekend is. „Ik pak de fiets. De auto kan ik anders echt niet meer kwijt.” En dat is niet anders sinds de invoering van het afschrikwekkend bedoelde bedrag van vijftig euro, zien de bewoners.

Diana Schaap en haar buurvrouw Debby di Meglio weten wel waarom. Strandgangers gaan gewoon naar de omliggende straten. De bewoners van die straten kunnen vervolgens daar hun auto niet meer parkeren. Zij hebben een parkeervergunning voor de hele buurt en kunnen dus ook terecht in de vijf straten van het experiment. „Er staan hier nu echt maar een paar auto’s uit deze straat”, zegt Di Meglio. „De rest is van de overkant.” Ze wijst in de richting van de achterliggende straten. Eerdere parkeerexperimenten waren volgens haar wat succesvoller. „Vorig jaar hadden we hier een meneer aan het begin van de straat die controleerde of auto’s van straatbewoners waren. Dat hielp wel een beetje.”

Dure koffie

De gevolgen van de gemeentelijke proef zijn al merkbaar, vertellen verschillende strandtenthouders. Ze zeggen dat er minder mensen naar de boulevard komen. Youri van Spronsen van Beachfoodclub Bora Bora heeft „veel telefoontjes gehad van mensen met vragen”, zegt hij. „Er zijn zelfs partijen geannuleerd.” Het is ook rustiger op het strand dan normaal, vertelt hij. De oorzaak: „Dat parkeerverhaal.”

Zijn collega Dennis Ludovici van strandtent Twins deelt die analyse. Hij „loopt hier al zijn hele leven rond” en woont in een van de inmiddels beruchte vijf straten. „Mensen denken van: dit wordt zo wel héle dure koffie.”

Bijna alle strandtenten aan de boulevard zijn aangesloten bij de Vereniging van Strandtentexploitanten Scheveningen. Volgens voorzitter Martin Wörsdörfer, oud-raadslid voor de VVD, is parkeren in de badplaats „zó’n hypergevoelig onderwerp”, dat de gemeente de gebrekkige communicatie over de proef te verwijten valt. „Als zelfs The Guardian erover schrijft, begin je er niks meer tegen.”

Foto Bart Maat

Ondanks alle negatieve publiciteit zijn nog altijd veel mensen niet op de hoogte van het parkeerexperiment. Strandtentondernemder Ludovici zegt mensen altijd even aan te schieten als ze parkeren in zijn straat. „Negen van de tien keer stappen ze dan snel weer in. Ze hebben geen idee.”

De gemeente heeft ook „signalen ontvangen” van buurtbewoners die eigenlijk niet zoveel opschieten met de parkeerproef, laat de woordvoerder weten. Maar van het afbreken van de proef is geen sprake: na één maand zijn geen conclusies te trekken, is het idee. Eerst maar eens zien hoe de zomermaanden bevallen, over een jaar wordt er geëvalueerd.

De Scheveningers die klagen, zijn wel gewend aan de zomerse parkeeruitdagingen, zegt bewoner Pascale de Boer. „Voor alles is een oplossing: in de zomer doe je de dingen gewoon met de scooter.” Zij laat zich sowieso niet uit het veld slaan. „We zijn bevoorrecht om hier te wonen.”