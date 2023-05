Indiase oppositie boycot opening controversieel, nieuw parlementsgebouw door Modi om ‘grove belediging democratie’

In de Indiase hoofdstad New Delhi heeft premier Narendra Modi zondag het nieuwe parlementsgebouw van het land geopend in afwezigheid van negentien oppositiepartijen. De oppositiepartijen boycotten de openingsceremonie vanwege Modi’s autoritaire omgang met het parlement. In een afgelopen woensdag gepubliceerde open brief noemen de partijen het passeren van president Droupadi Mumru bij de inauguratie door Modi „een grove belediging en een regelrechte aanval” op de democratie.

De president heeft in India een grotendeels ceremoniële functie. Maar door Mumru, die volgens de grondwet een integraal onderdeel is van het parlement, te passeren, schendt Modi volgens de oppositiepartijen „de letter en de geest” van de grondwet. Ook verwijten de partijen Modi dat hij de bouw van het nieuwe parlement erdoorheen heeft gedrukt en dat hij het parlement heeft „uitgehold”, onder meer door (landbouw)wetgeving zonder serieus debat door te drukken en de rol van parlementaire comités te hebben verkleind. „Als de ziel uit het nieuwe parlement is gezogen, heeft het voor ons geen waarde.”

Versterking Indiase identiteit

Het nieuwe parlementsgebouw staat naast het oude parlementsgebouw dat in de tijd van de koloniale Britse overheersing in gebruik is genomen en maakt onderdeel uit van een volledige renovatie van ‘India Gate’, het deel van Delhi waar ook andere overheidsgebouwen zijn gevestigd. Modi zei bij de start van de bouw dat de renovatie, die naar schatting 2,4 miljard dollar (2,24 miljard euro) gaat kosten, bij zal dragen aan de Indiase identiteit van het gebied. De premier werd tijdens de bouw van het parlementsgebouw ook al veelvuldig bekritiseerd om het project, dat volgens critici vooral Modi’s hindoenationalistische politieke agenda dient en niet op een transparante wijze werd aanbesteed.

De wereldberoemde Brits-Indiase beeldhouwer Anish Kapoor noemde het nieuwe parlementsgebouw in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian een „duur ijdelheidsproject” waarmee Modi „zijn nalatenschap als heerser-maker-bouwer van een nieuw hindoeïstisch India versterkt”. In mei 2024 vinden verkiezingen plaats en hoopt Modi, die al negen jaar premier van India is, zijn regeertermijn te verlengen.

Modi hield tijdens de opening van het parlement een toespraak waarin hij de Indiase democratie prees, terwijl hij door hindoepriesters werd toegezongen. Hij droeg een gouden scepter uit de tijd van Jawaharlal Nehru, de eerste premier na India’s onafhankelijkheid in 1947. De hindoenationalistische premier keerde zich tegen de koloniale overheersing, waarin „jaren van buitenlandse heerschappij ons van onze trots [hebben] ontnomen”, aldus Modi. Met de inauguratie van het nieuwe parlement heeft „India die koloniale mentaliteit achter zich gelaten”, zei de premier.

Lees ook dit artikel: Probeert de Indiase premier Modi via de rechter van zijn tegenstanders af te komen?

Demonstrerende worstelaars opgepakt

Op enkele honderden meters afstand van het parlement was zondag een ander beeld van de Indiase democratie te zien. Toen worstelaars en sympathisanten, die al vier weken in provisorisch ingerichte tenten tegen seksueel misbruik in de sport demonstreren, naar het parlement wilden lopen, werden ze gearresteerd. Ook werden de tenten verwijderd. Onder de gearresteerde demonstranten bevinden zich de olympische medaillewinnaars Vinesh Phogat, Bajrang Punia en Sakshi Malik, schrijven Indiase media.

De worstelaars beschuldigen het voormalige hoofd van de Indiase worstelbond WFI, Brij Bhushan Sharan Singh, van misbruik, dat volgens hen meer dan tien jaar teruggaat. Singh stapte onlangs met het hele bestuur van de bond op, maar is nog altijd parlementslid voor Modi’s BJP. „Hij zit in het parlement en wij worden naar de gevangenis gestuurd”, zei Vinesh Phogat tegen persbureau ANI.