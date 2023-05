Griekspoor na winst in vijf sets door naar tweede ronde van Roland Garros

De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor heeft zondag de tweede ronde van Roland Garros gehaald. In een spannende wedstrijd, die aanvankelijk in het voordeel van zijn Spaanse tegenstander Pedro Martínez leek te eindigen, wist hij de winst na vijf sets (6-4, 2-6, 0-6, 7-5, 6-3) uiteindelijk naar zich toe te trekken.

Griekspoor, de nummer 39 van de wereld, kampte in de aanloop naar het toernooi in Parijs met enkelklachten. Eerder deze week moest hij tijdens een ATP-toernooi van Genève nog opgeven, maar daar leek hij in de partij tegen Martínez, de nummer 135 van de wereld, geen last van te hebben.

In de volgende ronde neemt Griekspoor het op tegen de Poolse tennisser Hubert Hurkacz, de mondiale nummer dertien, die zijn Belgische tegenstander David Goffin zondag eveneens in vijf sets versloeg. Vorig jaar strandde de nummer twee van Nederland in de tweede ronde van Roland Garros.

